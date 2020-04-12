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Formula 1 eski pilotu hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.04.2020 14:35 | Son Güncelleme

Eski Formula 1 pilotlarından Stirling Moss, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Formula 1 eski pilotu hayatını kaybetti

Eski Formula 1 pilotlarından Stirling Moss, 90 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz basınında yer alan haberlerde, göğüs enfeksiyonu nedeniyle uzun süredir tedavi gören Moss'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

"Sir" unvanı da bulunan eski İngiliz sürücü, kariyeri boyunca birçok kategoride yer aldığı 529 yarıştan 212'sini kazanmasına rağmen dünya şampiyonluğu elde edememişti.

(AA)

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