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Formula 1'in 'en yaşlısı' Kimi Raikkonen

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.07.2020 11:26 | Son Güncelleme

Avusturya Grand Prix'si ile başlayacak Formula 1'de bu sezon mücadele edecek 20 pilotun en yaşlısı Kimi Raikkonen, en genci ise Lando Norris oldu.

Formula 1'in 'en yaşlısı' Kimi Raikkonen

Alfa Romeo'nun deneyimli Fin pilotu Raikkonen, 40 yaş ile ilk sırada yer aldı. Formula 1'de ikinci sezonunu yaşayacak 20 yaşındaki Mclaren sürücüsü Büyük Britanyalı Norris ise en genç pilot olarak dikkati çekiyor.

Alfa Romeo takımı adına yarışan 40 yaşındaki Raikkonen, 315 Grand Prix'ye katılarak, bu sezon yarışan sürücüler içindeki en tecrübelisi olarak öne çıkıyor.

Bu alanda Brezilyalı pilot Rubens Barrichello 326 yarışla tüm zamanların en fazla Grand Prix'ye katılan ismi olarak listenin zirvesinde yer alıyor. Raikkonen 315 yarışla ikinci, İspanyol Fernando Alonso ise 314 yarışla üçüncü sırada bulunuyor. Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton 250, Ferrari'den Sebastian Vettel 241 Grand Prix ile Raikkonen'i izledi.

Hamilton, bu sezon yarışan pilotlar içinde en çok Grand Prix kazanan (84), en çok pole pozisyonu elde eden (88), en çok podyuma çıkan (151) ve en çok hızlı tura sahip (47) pilot oldu.

3 DÜNYA ŞAMPİYONU

Bu sezon mücadele eden 20 pilottan 3'ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Büyük Britanyalı Hamilton geçen sezon şampiyonluk sayısını 6'ya yükseltirken, Ferrari'nin Alman pilotu Vettel 4, bu sezon Alfa Romeo için mücadele edecek Fin pilot Raikkonen ise bir kez sezonu şampiyon tamamladı.

Formula 1'de mücadele edecek 20 pilotun 7'si en az bir kez Grand Prix kazandı, 13'ü ise henüz yarış birinciliği elde edemedi. Lewis Hamilton (84), Sebastian Vettel (53), Kimi Raikkonen (21), Max Verstappen (8), Daniel Ricciardo ve Valtteri Botas (7), Charles Leclerc (2) grand prix zaferi yaşayan isimler oldu.

Antonio Giovinazzi, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Perez, Lance Stroll, Alexander Albon, Esteban Ocon, Nicholas Latifi ve George Russell, grand prix kazanamadı.

(AA)

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