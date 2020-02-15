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Formula 1'in yeni takımı tanıtıldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.02.2020 16:00 | Son Güncelleme

Formula 1'de 2006 yılından beri yarışan Toro Rosso takımının yeni adı Scuderia AlphaTauri Honda oldu. Avusturya'nın Salzburg kentinde ünlü havacılık müzesi Hangar-7'de yapılan lansman gecesiyle tanıtılan Scuderia AlphaTauri Honda'nın 2020 sezonunda kullanacağı yeni araç AT01 de ilk kez görücüye çıktı. Eski Formula 1 pilotu David Coulthard'ın sunuculuğunu yaptığı gecede Scuderia AlphaTauri Honda takımı pilotları Pierre Gasly ve Daniil Kvyat da yer aldı.

Formula 1'in yeni takımı tanıtıldı

Formula 1'in yeni takımı Scuderia AlphaTauri Honda, Salzburg'da bulunan ünlü havacılık müzesi Hangar-7'de yapılan lansman gecesiyle tanıtıldı. Eski Red Bull Racing pilotlarından David Coulthard'ın sunuculuğunu yaptığı lansmanda Scuderia AlphaTauri Honda takımı pilotları Pierre Gasly ve Daniil Kvyat yeni aracıyla buluştu.

Scuderia AlphaTauri'nin harika bir proje ve yeni macera olduğunu belirten Gasly, "Toro Rosso hikayesinin sonuna geldik. Bana ilk kez Formula 1'in kapılarını açan takımdı ve bu sebeple de çok duygusal bir an benim için. Ama şimdi Scuderia AlphaTauri ile yeni bir sayfa açıyoruz. Bence çok keyifli bir macera başlıyor. Bunun için çok heyecanlıyım ve piste çıkmak için sabırsızlanıyorum. Yeni markamızı bir üst seviyeye taşımak için çalışacağız" dedi.

Takımın diğer başarılı pilotu Kvyat ise geçen sene takım olarak çok mücadeleci bir performans ortaya koyduklarını vurgularken, "Bu sene de benzer bir performans ortaya koymaya çalışacağız. Şu an çok güçlü olduğumuzu düşünüyorum ve oldukça iyi ve başarılı yarışlara imza atacağız. Çok daha fazla podyum için mücadele edeceğiz. Her şeyin çok iyi olacağını umuyorum" diye konuştu.

Takım sorumlusu Franz Tost tanıtımın çok keyifli olduğunun altını çizerken, "Gördüğüm en heyecan verici Formula 1 tanıtımını gerçekleştirdik. Takımımız Scuderia AlphaTauri'nin tüm parçaları, Hangar-7'deki bu tanıtıma katıldı. Takım olarak burada bizimle yeni başlangıcımız olan AlphaTauri'yi kutlamaya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yeni sezonu dört gözle bekliyoruz. Güzel bir sezonun bizi beklediğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Gecede ayrıca Scuderia AlphaTauri Honda takımının 2020-2021 sezonunda kullanacağı AlphaTauri takım kıyafetleri de tanıtıldı. Avusturya'daki tanıtımla eş zamanlı olarak İtalya'nın Milano şehrindeki Duomo Meydanı'nda da Scuderia AlphaTauri Honda'nın 2020 sezonunda kullanacağı yeni araç AT01 sergilendi.

ALPHATAURİ 2020 İLKBAHAR YAZ KOLEKSİYONU DA SERGİLENDİ

Formula 1'in yeni takımı Scuderia AlphaTauri Honda'nın tanıtım gecesinde takıma ismini veren Red Bull'un premium moda markası AlphaTauri'nin 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonu da özel bir defileyle modaseverlerin beğenisine sunuldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
formula 1 Toro Rosso Scuderia AlphaTauri Honda avusturya salzburg david coulthard Pierre Gasly

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