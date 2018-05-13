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Formula 1 İspanya Grand Prix'ini Lewis Hamilton kazandı!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.05.2018 21:55 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. yarışı İspanya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1 İspanya Grand Prix'ini Lewis Hamilton kazandı!

Formula 1'de sezonun beşinci mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4,655 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, startta yerini korudu. Fakat takım arkadaşı Valtteri Bottas, 2'nciliği Ferrari'den Sebastian Vettel'e kaptırdı.

Haas'tan Romain Grosjean'ın sebep olduğu kaza nedeniyle ilk turda başlayan güvenlik aracı periyodu, 6. turda sona erdi.

Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, aracının motorundaki arıza yüzünden 27. turda yarışa veda etti.

İlk 3 sıradaki isimlerden son olarak "pit stop" gerçekleştiren Hamilton, 28. turda Vettel ve Bottas'ın önünde lider olarak piste döndü.

  1. turdaki sanal güvenlik aracı uygulaması sırasında "pit stop" yapan Vettel, Red Bull'dan Max Verstappen'in de arkasında kalarak 4'üncülüğe geriledi.

Başından itibaren üstün götürdüğü yarışta damalı bayrağı ilk gören Hamilton, üst üste 2'nci, kariyerinin 64. birinciliğine ulaştı.

Hamilton'un 20.5 saniye arkasındaki Bottas 2'nci, liderden 26.8 saniye sonra bitişe gelen Verstappen ise 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 95'e çıkaran şampiyona lideri Hamilton, rakipleriyle arasındaki farkı açtı. Büyük Britanyalı sürücüyü, 78 puanla Vettel ve 58 puanla Bottas takip etti.

Sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'si, 27 Mayıs'ta yapılacak.

İlk 10

İspanya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

  1. Lewis Hamilton (Mercedes)
  2. Valtteri Bottas (Mercedes)
  3. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)
  4. Sebastian Vettel (Ferrari)
  5. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
  6. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)
  7. Carlos Sainz (Renault)
  8. Fernando Alonso (McLaren-Renault)
  9. Sergio Perez (Force India-Mercedes)
  10. Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber)

Pilotlar klasmanı

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 95 puan
  2. Sebastian Vettel (Almanya): 78
  3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58
  4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 48
  5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 47

Takımlar klasmanı

  1. Mercedes: 153 puan
  2. Ferrari: 126
  3. Red Bull: 80
  4. Renault: 41
  5. McLaren: 40
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Anahtar Kelimeler:
formula 1 lewis hamilton

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