Formula 1 İspanya Grand Prix'ini Lewis Hamilton kazandı!

Formula 1'de sezonun beşinci mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4,655 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.
Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, startta yerini korudu. Fakat takım arkadaşı Valtteri Bottas, 2'nciliği Ferrari'den Sebastian Vettel'e kaptırdı.
Haas'tan Romain Grosjean'ın sebep olduğu kaza nedeniyle ilk turda başlayan güvenlik aracı periyodu, 6. turda sona erdi.
Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, aracının motorundaki arıza yüzünden 27. turda yarışa veda etti.
İlk 3 sıradaki isimlerden son olarak "pit stop" gerçekleştiren Hamilton, 28. turda Vettel ve Bottas'ın önünde lider olarak piste döndü.
Başından itibaren üstün götürdüğü yarışta damalı bayrağı ilk gören Hamilton, üst üste 2'nci, kariyerinin 64. birinciliğine ulaştı.
Hamilton'un 20.5 saniye arkasındaki Bottas 2'nci, liderden 26.8 saniye sonra bitişe gelen Verstappen ise 3. oldu.
Bu sonuçla puanını 95'e çıkaran şampiyona lideri Hamilton, rakipleriyle arasındaki farkı açtı. Büyük Britanyalı sürücüyü, 78 puanla Vettel ve 58 puanla Bottas takip etti.
Sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'si, 27 Mayıs'ta yapılacak.
İlk 10
İspanya Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:
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