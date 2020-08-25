Formula 1 İstanbul Grand Prix’sinde ilk Raikkonen, son Vettel kazandı

İstanbul’da ilk defa 2005 yılında son olarak da 2011 yılında düzenlenen Formula 1, 9 yıl sonra Türkiye’ye döndü. İstanbul Grand Prix’si 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Pist, 5 bin 338 metre uzunluğunda bulunuyor. İstanbul Park’ın en dikkat çekici noktası 8. viraj olarak dikkat çekiyor. Bu viraj Formula 1 tarihinin en meşhur virajlarından sayılıyor.
Türkiye’de 21 Ağustos 2005 tarihinde yapılan ilk yarışı McLaren Mercedes’in Fin pilotu Kimi Raikkonen kazandı. Daha sonra 2006-2008 yıllarında üst üste 3 kez Ferrari’nin Brezilyalı sürücüsü Felipe Massa galip geldi. 2009’da Brawn takımının İngiliz pilotu Jenson Button, 2010 yılında da Mclaren Mercedes’in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton damalı bayrağı ilk geçen oldu. 8 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da son gerçekleştiren yarışı ise Red Bull’un Alman sürücüsü Sebastian Vettel aldı. İstanbul, bu yarışın ardından Formula 1 takviminden çıkarılmıştı.
Bu sezon yarışan pilotlar içinde Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton ve Sergio Perez daha önce İstanbul Grand Prix’sinde boy göstermişti.
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