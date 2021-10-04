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  4. Formula 1 kupası İstanbul'a özel tasarlandı!

Formula 1 kupası İstanbul'a özel tasarlandı!

04.10.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'a özel tasarlanan Formula 1 kupası sahibini bekliyor.

Formula 1 kupası İstanbul'a özel tasarlandı!

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı.

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, sporseverlerin yakından bildiği ünlü 8'inci viraj ile Türk kültüründen esintiler taşıyor.

Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupada, pilotların en çok zorlandıkları 8'inci viraj teması işlenirken, kupanın üst bölümünde ay ve yıldız figürleri, kaidesinde ise Türk motifleri yer alıyor.

Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi, yarış ise 10 Ekim Pazar günü yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Formula 1
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