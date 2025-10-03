Formula 1 lastik türleri nelerdir, nasıl seçilir?

Formula 1 yarışları taktik ve teknik stratejilerin elit düzeyde düzenlendiği organizasyonlardır. Takımların başarılı olabilmesi için pilot- pit ekibi - mühendislik kadrosunun optimal verim ve uyumla çalışması gerekir. Araçların mekanik özellikler önemlidir. Yarış içerisinde pit ekibinin yönlendirmeleri ve parça değişim tercihleri kritik rol oynar. Tabii ki son aşamada pilotların hem kullandığı aracın şartlarına hakim olması hem de takımca belirlenen stratejileri sürüş yeteneğiyle birleştirerek uygulaması gerekir. İşte yarışların en önemli donanımlarından birisi de Formula 1 araç lastikleridir.

Formula 1 lastik türleri nelerdir?

Formula 1 araçları yarış içerisinde 350km/saat hız değerine ulaşabilmektedir. Bu durum normal araç lastiklerinden farklı bir üretim sürecinden geçmelerine sebep olur. Lastikler yol tutuş, hızlanma, fren, aşırı ısınma gibi birçok parametrede ekstrem şartlara göre dizayn edilir. Lastik yüzeyleri sürtünme azaltıcı bir tasarıma sahiptir.

Lastiklerin aşırı ısınması sadece lastik ömrünün erken tükenmesine sebep olmaz. Ayrıca pilot kokpitinin aşırı ısınmasına sebep olarak pilotların sağlığını tehlikeye atabilecek durumlara yol açabilir. Bu sebeple Formula 1 lastik türleri sabit bir üretici firma tarafından üretilmektedir. Standartlar hem güvenlik hem de adil yarış şartları açısından FIA tarafından belirlenir. Tüm takımlar araçlarında PIRELLI marka lastik kullanır. Lastik türleri hava şartları, zemin ve yarış stratejisine göre belirlenirek "Kuru zemin lastikleri" ve "yağmur lastikleri" olarak iki türe ayrılır.

Formula 1 lastik türleri nasıl seçilir?

Lastik seçimlerinde öncelikle hava durumu ve zemin şartları göz önünde bulundurulur. Kuru zemin lastiklerinin üzerinde diş bulunmaz ve tamamen düzdür. Bunun sebebi kuru zemin üzerinde sürtünmeyi azaltarak aşırı ısınmanın önüne geçmektir.

Kuru zemin lastikleri yol tutuşu için sertlik derecelerine göre en sertten en yumuşağa doğru "C0-C1-C2-C3-C4-C5" olarak sınıflandırılır. Sertlik arttıkça dayanıklılık artar ancak aracın hızı da azalır. Yarış zamanlarında lastik sağlayıcısı firma olan Pirelli genellikle bu beş lastikten 3 tanesini seçerek takımlara getirir. Lastikler seviyelerine göre “Hard (beyaz), Medium (sarı), Soft (kırmızı)” renkle işaretlenir.

Öte yandan "yağmur lastikleri" yağışlı pist koşulları için üretilir. Özel durum halinde kullanılan bir sınıflandırmaya dahildir. Klasik kuru zemin lastiklerinden farklı olarak yağmur lastiklerinin dış yüzeyi dişli/tırtıklıdır. Yağmur lastiklerinde hafif yağmur ve nemli pistlerde yeşil işaretli "intermediate (başlangıç seviyesi)" lastikler kullanılır. Suyu tahliye etme özelliği vardır.

Yağışın ciddi boyutlara ulaştığı yarışlarda ise mavi işaretli "Full Wet (tam ıslak zemin) " lastikler kullanılır. Suyun tahliye oranı yüksektir. Yağmur lastikleri pilotların oluşan küçük havuzlarda hızlarını korumalarını görece sağlar.

Formula 1 lastik türlerine göre yarış stratejisi nasıl oluşturulur?

Formula 1 yarışlarında yağmur lastikleri stratejileri sınırlıdır. Kullanımı dış etkenlere bağlı gelişir. Öncelik ağır zemin koşullarına uyum sağlamaktır. Yağmur lastiklerinde lastik stratejileri büyük oranda pit-stop ve lastik değişim süreciyle kısıtlanabilir. Kuru zemin lastiklerinde ise çeşitli seviyelerin olması kararı büyük oranda pit ekibi ve pilota bırakmaktadır. Kuru zeminde yarışmak genel olarak lastik dayanıklılığı ve hız arasında bir denge kurmayı gerektirir.