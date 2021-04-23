SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Formula 1, Miami’ye geri dönüyor

Formula 1, Miami’ye geri dönüyor

23.04.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1, 2022 yılından itibaren 10 yıl boyunca geçerli olacak şekilde takvimine Miami’yi de ekledi.

Sihirli Şehir’in takvime eklenişi Red Bull Racing Honda pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez’in dahil olduğu bir video ile tanıtıldı.

1959 yılından sonra ilk kez Formula 1 sezonuna dahil olacak olan Miami GP’si ile ABD, 2022 takviminde iki yarışa ev sahipliği yapmış olacak. Miami plajlarında Red Bull Racing Honda takımının pit stop’u ile başlayan videoda yolculuk Miami caddelerinde devam ediyor.

7022

Hard Rock Stadyumu’nun etrafında yer alacak bir pistte gerçekleştirilecek Miami GP’sinde araçlar 320 kilometrelik hızlara kadar çıkabilecekler.

ABD’de yarışmanın her zaman çok eğlenceli olduğunu vurgulayan Sergio Perez, "Şehir pistlerini seviyorum. Bence Miami de F1 için çok doğru bir tercih. Çok eğlenceli ve enerjisi yüksek bir şehir. Bence Miami Formula 1 kombinasyonu harika olacak" dedi.

Max Verstappen ise, "Yeni yerlere gitmek ve hiç yarışılmamış yerlerde yarışmak çok ilginç. Miami gerçekten harika bir şehir. Eminim ki harika bir pist inşa edecekler. Umarım bu pistte seyircileri heyecanlandıracak yarışlar koşacağız. Burada yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Milli boksör dünya şampiyonu olduMilli boksör dünya şampiyonu oldu
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş! Büyükşehir olacaklar

Flaş! Büyükşehir olacaklar

Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu

Dehşete düşüren olay! Kripto para mağduru emlakçı kendini vurdu

F.Bahçe'de Ozan Tufan fırtınası

F.Bahçe'de Ozan Tufan fırtınası

Mourinho'nun yeni adresini açıkladı

Mourinho'nun yeni adresini açıkladı

İlkay Gündoğan isyan etti!

İlkay Gündoğan isyan etti!

Ayrılığın arkasında 'oruç' tartışması mı var?

Ayrılığın arkasında 'oruç' tartışması mı var?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Kimse fazla heveslenmesin...

Sergen Yalçın'dan flaş sözler: Kimse fazla heveslenmesin...

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe Beko'dan tepki: Rusya'da kriz çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.