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  4. Sergio Perez'in koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı

Sergio Perez'in koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 07.08.2020 12:16 | Son Güncelleme

Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez'in yeni tip koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı.

Sergio Perez'in koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Perez'in Büyük Britanya'da düzenlenecek sezonun 5. yarışı öncesi yapılan testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Beşinci etapta Perez'in yerine bir önceki yarışta olduğu gibi Alman Nico Hulkenberg'in mücadele edeceği belirtildi.

Geçen ay yapılan testi de pozitif sonuçlanan Perez, Büyük Britanya'daki 4. etapta da yarışamamıştı. Büyük Britanya'daki sezonun 5. yarışı, 9 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da başlayacak.

(AA)

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