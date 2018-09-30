Formula 1 Rusya Grand Prix'ini Lewis Hamilton kazandı

cepten kalkan Red Bull-TAG Heuer'den Max Verstappen ise 8. turda 5'inciliğe kadar tırmandı. İlk 4 sıradaki pilotlardan farklı bir lastik stratejisi seçen Verstappen, bu isimlerin "pit stop"larını tamamladığı 19. turda liderliğe de yükseldi.