Formula 1 Sprint yarışı nedir? Formula 1 Sprint yarışı ne zaman yapılır, puanlar nasıl dağıtılır?

Formula 1'in ana yarışlarından önce sporseverlerin heyecanını artıran Sprint mücadeleleri, ilk olarak 2021 sezonunda düzenlenmiştir. Belirtilen sezonda Silverstone'da gerçekleştirilen yarışların sıralama ve puanlama formatıysa zaman içerisinde değiştirilmiştir. Buna bağlı olarak hafta sonuna denk gelen ve Shootout sıralamasını takiben tamamlanan yarışların ilk sekiz pilota önemli puanlar kazandırdığı söylenmelidir. Bununla birlikte ilgili mücadelelerin tamamlandığı mesafenin ise tam Grand Prix pistinin üçte birine denk geldiği açıklanabilir.

Formula 1 Sprint yarışı nedir?

Formula 1 serisine eklenen Sprint yarışları, temel karşılaşmaların kısaltılmış versiyonları olarak öne çıkar. Buna bağlı olarak "F1'de Sprint ne demek?" sorusu, "ilgili mücadeleler ana yarışlara kıyasla daha az kilometrede tamamlanan karşılaşmaları temsil eder" şeklinde yanıtlanmalıdır. Dolayısıyla ele alınan yarışların tam Grand Prix mesafesinin üçte birinde gerçekleştirildiği belirtilebilir.

Formula 1'in geleneksel formatında değişikliğe gitmeyi planlamasıyla birlikte ortaya çıkan yarışlar hafta sonu heyecanının artırılmasını sağlar. İlk olarak 2021 sezonunda Silverstone'da gerçekleştirilen Sprint yarışları hafta sonuna yayılacak şekilde düzenlenir. Söz edilen yarışların tamamlanma süresiyse yaklaşık olarak 30 dakikadır.

Formula 1 Sprint yarışı ne zaman yapılır?

Formula 1 kapsamında düzenlenen Sprint yarışlarının takvimi zaman içerisinde değişkenlik göstermiştir. Son olarak 2024 senesinde temel alınan Shootout formatıyla birlikte hızlı bir sıralama yapılması mümkün hâle gelmiştir. Bu kapsamda cuma günü sabah saatlerinde serbest antrenmanlar tamamlanır. Shootout formatının uygulanmasıyla yapılan sıralamaların sonuçlarıysa cuma günü öğleden sonra belirlenir.

Her hafta belirtilen günde elde edilen hızlı sıralama verilerinin ardından ise yoğun tempolu Sprint yarışları gerçekleştirilir. Sunulan bilgiler çerçevesinde Sprint yarışlarının güncel formata göre cumartesi günü öğle saatlerinde tamamlandığı açıklanmalıdır.

F1 Sprint yarışı puanları nasıl dağıtılır?

Formula 1 bünyesinde gerçekleştirilen Sprint yarışlarının 2023 itibarıyla Dünya Şampiyonası için önemli puanlar kazandırdığı bilinir. Günümüzde sıralamaya dahil olan sekiz yarışmacıya verilen puanlar aşağıdaki gibi listelenebilir:

Birinci pilot: 8 puan

8 puan İkinci pilot: 7 puan

7 puan Üçüncü pilot: 6 puan

6 puan Dördüncü pilot: 5 puan

5 puan Beşinci pilot: 4 puan

4 puan Altıncı pilot: 3 puan

3 puan Yedinci pilot: 2 puan

2 puan Sekizinci pilot: 1 puan

Grand Prix mesafesinin üçte birinde gerçekleştirilen Sprint mücadelelerinde ilk sekizde yer alan pilotlar, klasik yarışlardan elde edilen puanın yüzde otuzuna kavuşabilirler. Bu kapsamda Sprint mücadeleleri güncel formatı sayesinde F1 pilotlarına Dünya Şampiyonası için avantaj kazanma şansı sunar.