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Formula 1 Yarış Direktörü Charlie Whiting hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.03.2019 14:12 | Son Güncelleme

Formula 1 Yarış Direktörü Charlie Whiting, akciğer embolisi rahatsızlığı nedeniyle Avustralya'nın Melbourne kentinde 66 yaşında hayatını kaybetti.

Formula 1 Yarış Direktörü Charlie Whiting hayatını kaybetti

Uluslararası Otomobil Federasyonu'ndan (FIA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Charlie Whiting, Formula 1'de yeni sezonun ilk ayağı olan Avustralya Grand Prix'sine 3 gün kala, 66 yaşında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde Melbourne'de hayatını kaybeden Whiting'in ölümüne akciğer embolisi rahatsızlığının neden olduğu belirtildi. Whiting'in ölümüne neden olan akciğer embolisi, kalpten akciğere giden atardamarın tıkanmasına bağlı olarak, bu organın yeterli görevi yapamaması sonucu ölüm riski yüksek bir hastalık olarak biliniyor.

TODT: FORMULA 1, SADIK BİR DOST VE KARİZMATİK BİR ELÇİSİNİ KAYBETTİ

FIA Başkanı Jean Todt, uzun yıllar birlikte çalıştıkları Charlie Whiting'in ölümünden büyük üzüntü duyduğunu dile getirip, Formula 1'in yeri doldurulamaz bir yarış direktörünü kaybettiğini belirtti. Açıklamasında, Whiting'in ailesi, FIA ve motor sporları camiasına başsağlığı dileğinde bulunan Todt, "Formula 1, sadık bir dost ve karizmatik bir elçisini kaybetti." ifadelerini kullandı. Formula 1 kariyerine 1977 yılında Hesket takımıyla başladıktan sonra 1988 yılında federasyona katılan ve FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası organizasyonlarında çeşitli pozisyonlarda bulunan Whiting, 1997 yılından bu yana yarış direktörü olarak görev yapıyordu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Charlie Whiting formula 1 melbourne Uluslararası Otomobil Federasyonu avustralya grand prix

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