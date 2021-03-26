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Formula 1 yarışları ne zaman başlayacak? İşte F1 yarış tarihleri…

26.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak olan Formula 1 Dünya Şampiyonası, Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde yer alan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak. Yarışın sıralaması ise 27 Mart Cumartesi günü saat 18:00’de başlayacak.

Formula 1 yarışları ne zaman başlayacak? İşte F1 yarış tarihleri…

57 turluk yarış da 28 Mart Pazar günü aynı saatte yapılacak. Dünyanın en fazla takip edilen otomobil sporları organizasyonu F1'in yeni sezonu 23 ayaktan oluşacak. Sezon, Kovid-19 pandemisinden ötürü değişiklik yaşanmaması durumunda 12 Aralık'taki Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek.

Geçen sene Lewis Hamilton, pilotlar, kadrosunda yer aldığı Mercedes ise takımlar klasmanında şampiyonluğu elde etmişti. Mercedes, peş peşe 7. takımlar şampiyonluğunu elde ederek, Ferrari ile paylaştığı rekora tek başına ulaşmıştı. Hamilton ise 7. şampiyonluğunu kazanarak, Michael Schumacher'in rekoruna ortak olmuştu.

Formula 1 yarışları ne zaman başlayacak? İşte F1 yarış tarihlerii

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

28 Mart: Bahreyn Grand Prix

18 Nisan: Emilia-Romagna Grand Prix

2 Mayıs: Portekiz Grand Prix

9 Mayıs: İspanya Grand Prix

23 Mayıs: Monaco Grand Prix

6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

13 Haziran: Kanada Grand Prix

27 Haziran: Fransa Grand Prix

4 Temmuz: Avusturya Grand Prix

18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

1 Ağustos: Macaristan Grand Prix

29 Ağustos: Belçika Grand Prix

5 Eylül: Hollanda Grand Prix

12 Eylül: İtalya Grand Prix

26 Eylül: Rusya Grand Prix

3 Ekim: Singapur Grand Prix

10 Ekim: Japonya Grand Prix

24 Ekim: ABD Grand Prix

31 Ekim: Meksika Grand Prix

7 Kasım: Brezilya Grand Prix

21 Kasım: Avustralya Grand Prix

5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix

12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix


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