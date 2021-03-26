Formula 1 yarışları ne zaman başlayacak? İşte F1 yarış tarihleri…

57 turluk yarış da 28 Mart Pazar günü aynı saatte yapılacak. Dünyanın en fazla takip edilen otomobil sporları organizasyonu F1'in yeni sezonu 23 ayaktan oluşacak. Sezon, Kovid-19 pandemisinden ötürü değişiklik yaşanmaması durumunda 12 Aralık'taki Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek.
Geçen sene Lewis Hamilton, pilotlar, kadrosunda yer aldığı Mercedes ise takımlar klasmanında şampiyonluğu elde etmişti. Mercedes, peş peşe 7. takımlar şampiyonluğunu elde ederek, Ferrari ile paylaştığı rekora tek başına ulaşmıştı. Hamilton ise 7. şampiyonluğunu kazanarak, Michael Schumacher'in rekoruna ortak olmuştu.
2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:
28 Mart: Bahreyn Grand Prix
18 Nisan: Emilia-Romagna Grand Prix
2 Mayıs: Portekiz Grand Prix
9 Mayıs: İspanya Grand Prix
23 Mayıs: Monaco Grand Prix
6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
13 Haziran: Kanada Grand Prix
27 Haziran: Fransa Grand Prix
4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
29 Ağustos: Belçika Grand Prix
5 Eylül: Hollanda Grand Prix
12 Eylül: İtalya Grand Prix
26 Eylül: Rusya Grand Prix
3 Ekim: Singapur Grand Prix
10 Ekim: Japonya Grand Prix
24 Ekim: ABD Grand Prix
31 Ekim: Meksika Grand Prix
7 Kasım: Brezilya Grand Prix
21 Kasım: Avustralya Grand Prix
5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix
12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
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