Formula 1 yarışları ne zaman başlayacak? İşte F1 yarış tarihleri…

57 turluk yarış da 28 Mart Pazar günü aynı saatte yapılacak. Dünyanın en fazla takip edilen otomobil sporları organizasyonu F1'in yeni sezonu 23 ayaktan oluşacak. Sezon, Kovid-19 pandemisinden ötürü değişiklik yaşanmaması durumunda 12 Aralık'taki Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek.

Geçen sene Lewis Hamilton, pilotlar, kadrosunda yer aldığı Mercedes ise takımlar klasmanında şampiyonluğu elde etmişti. Mercedes, peş peşe 7. takımlar şampiyonluğunu elde ederek, Ferrari ile paylaştığı rekora tek başına ulaşmıştı. Hamilton ise 7. şampiyonluğunu kazanarak, Michael Schumacher'in rekoruna ortak olmuştu.

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:



28 Mart: Bahreyn Grand Prix

18 Nisan: Emilia-Romagna Grand Prix

2 Mayıs: Portekiz Grand Prix

9 Mayıs: İspanya Grand Prix

23 Mayıs: Monaco Grand Prix

6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

13 Haziran: Kanada Grand Prix

27 Haziran: Fransa Grand Prix

4 Temmuz: Avusturya Grand Prix

18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

1 Ağustos: Macaristan Grand Prix

29 Ağustos: Belçika Grand Prix