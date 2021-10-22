YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Fotoğraf sanatçısı 10 yıl önceki kareleriyle depremzedeleri duygulandırdı

Fotoğraf sanatçısı 10 yıl önceki kareleriyle depremzedeleri duygulandırdı

22.10.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin ardından insanların yaşam mücadelesini görüntüleyen Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği Üyesi Doğanay Sevindik, acı günün yıl dönümünde kente gelerek fotoğrafını çektiği kişilerle buluştu, o günkü fotoğraflarını ulaştırdı - Sevindik: - "10 yıl önce fotoğrafını çektiğim insanların bir kısmını buldum. Birçoğu büyümüş evlenmiş. Askere, başka yere çalışmaya gidenler var. Çok duygusal anlar yaşadık, 10 yıl önceki halleriyle bugünkü hallerini kıyasladılar"

NECMETTİN KARACA - Van'da 10 yıl önce yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremde büyük yıkımın yaşandığı Erciş'te çekim yapan fotoğraf sanatçısı Doğanay Sevindik, görüntülediği depremzedeleri yıllar sonra bularak fotoğraflarını teslim etti.

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği üyesi Sevindik, 23 Ekim 2011'de meydana gelen ve 604 kişinin yaşamını yitirdiği depremin ardından yıkımı ve insanların yaşam mücadelesini görüntülemek için Van'a geldi.

Depremin en çok hasara yol açtığı Erciş ilçesinde 6 gün kalan Sevindik, kurduğu çadırda komşu olduğu depremzedeleri ve arama kurtarma çalışmalarını görüntüledi.

Depremin 10'uncu yılında tekrar ilçeye gelerek fotoğrafını çektiği insanları sokaklarda, mahallelerde arayan Sevindik, ulaşabildiği depremzedeleri ve yıkılan binaların yerine inşa edilen yapıları yeniden görüntüleyerek yaşanan değişimi karelerine yansıttı.

Yıllar önce çektiği fotoğrafları da sahiplerine ulaştıran Sevindik, beklenmedik ziyaretiyle depremzedeleri duygulandırdı.

Görüntülendiklerinden haberleri olmayan depremzedeler ise fotoğrafları görünce hem şaşırdı hem de o günleri yeniden hatırladı.

- "Değişimi belgelemek istiyorum"

Sevindik, AA muhabirine, 10 yıl arayla çektiği fotoğraflarla yaşanan değişimi ortaya koyan bir sergi açmak istediğini söyledi.

Depremden iki gün sonra Erciş'e gelerek stadyumda çadır kurduğunu anlatan Sevindik şöyle konuştu:

"İlçede 6 gün boyunca deprem felaketinin fotoğraflarını çektim. Hem insanların yaşam mücadelelerini hem de yıkımı belgelemeye çalıştım. 10 yıl sonra yeniden geldim daha önce fotoğrafını çektiğim yerlerin ve insanların fotoğraflarını çekerek gelişimi ve değişimi ortaya koymak istedim. 10 yıl önce fotoğrafını çektiğim insanların bir kısmını buldum. Birçoğu büyümüş evlenmiş. Askere, başka yere çalışmaya gidenler var. Çok duygusal anlar yaşadık, 10 yıl önceki halleriyle bugünkü hallerini kıyasladılar. Bulamadığım kişilerin fotoğraflarını da ailelerine teslim ettim. O günün deprem koşullarında birçoğu fotoğrafının çekildiğinin bile farkında değildi ama bugün hem fotoğraflarda kendi değişimlerini gördüler hem o günleri bir daha yaşayarak hüzünlendiler"

Erciş'in depremden sonra çok büyüdüğünü ve geliştiğini belirten Sevindik, bazı yerleri bulmakta zorlandığını, fotoğraf sanatçısı arkadaşlarından bu konuda yardım aldığını dile getirdi.

- Fotoğrafları görünce deprem günlerini tekrar yaşadılar

Esnaf Muammer Şimşek ise 10 yıl önce çekilen fotoğrafı gördüğünde şaşırdığını dile getirdi.

Ankara'dan gelen Doğanay Sevindik'in çektiği kareleri getirmesinin kendisini duygulandırdığını söyleyen Şimşek, "Fotoğrafı görünce o anı tekrar yaşadım. Aradan zaman geçmesine rağmen yaşadığımız acıları unutamıyoruz. Eşimizi, dostumuzu, akraba ve arkadaşlarımızı kaybettik. Allah hepsine rahmet etsin. Sevindik'e de duyarlılığından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Depremin ardından toprakta oluşan çatlağın içinde çekilen fotoğraflarını görünce büyük şaşkınlık yaşayan Zeynep İnce de Sevindik'e 10 yıl önceki görüntülerini getirdiği için teşekkür etti.

İkiziyle depreme yakaladıklarında yaşlarının küçük olduğunu dile getiren İnce, "O zaman küçüktük her anını hatırlamıyoruz. Abimiz o zaman çektiği fotoğrafları getirmiş. Şimdi 18 yaşındayız. Çok duygulandık. Beklemediğimiz bir sürpriz oldu. O günleri bir daha yaşamayız inşallah." diye konuştu.

Fotoğrafları görünce gözyaşlarına hakim olamayan Nükhet Keleş de "Fotoğraftaki kızım, en küçükleri. Çok şaşırdım. Bizi nasıl buldular, nasıl geldiler bilmiyorum. Fotoğraflardan haberimiz yoktu. Çok duygulanım. Çok zor günler yaşadık." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Termometreler eksi 10’u gördü, araçların camları buz tuttuTermometreler eksi 10’u gördü, araçların camları buz tuttu
Kolomb'dan 471 yıl önce keşfetmişlerKolomb'dan 471 yıl önce keşfetmişler
Van'da bir haftada 231 kilo 906 gram eroin ele geçirildiVan'da bir haftada 231 kilo 906 gram eroin ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
deprem Van Erciş

Van Namaz Vakitleri 22 Ekim Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:15
Öğle
11:56
İkindi
14:57
Akşam
17:27
Yatsı
18:43

Van Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Cuma

Akay Eczanesi
Ipekyolu
Sera Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Cadde Eczanesi
Tusba
Kaya Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Boluspor, Menemenspor maçını kazanarak şansızlığını kırmak istiyor

Boluspor, Menemenspor maçını kazanarak şansızlığını kırmak istiyor

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.