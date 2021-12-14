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Fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

14.12.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri organizasyonunda bu yıl, "Hayatın zorluğu" adlı eseriyle "Yılın Fotoğrafı" ödülünü kazanan Aslan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği kareleri inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerinde oylama yaptı.

Aslan, haber kategorisinde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", yaşamda Mustafa Hassona'nın "Ateşkesin ardındaki yaşam" ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarını oyladı.

Üç kategoride de fotoğrafların çok güzel olduğunu ifade eden Aslan, "Fotoğrafları tek tek inceledim. Seçim yaparken çok zorlandım. AA'ya böyle bir çalışma yaptıkları için çok teşekkür ederim. Ben de tercihlerimi yaptım, başarılar diliyorum." dedi.

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan, AA'nın

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