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Fotoğraf tutkunları Van'da inci kefali göçünü izledi

28.05.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fotoğraf tutkunları Van'da inci kefali göçünü izledi

Van'a gelen fotoğraf sanatçıları, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğunu izledi.

Ağrı'da foto safariye katılan aralarında Coşkun Aral'ın da bulunduğu fotoğraf sanatçıları, Van'ın Erciş ilçesine geldi. Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğunu izleyen fotoğraf tutkunları, bol bol fotoğraf çekti.

Aral, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkların yumurtalarını tatlı sulara bırakmak için yaptığı göçün çok önemli olduğunu söyledi. Derelerdeki balık yoğunluğuna dikkati çeken Aral, "Adeta bir konvoy gibi, aralarında bu mücadelede telef olanlar var. Martıların görüntüleri olağan üstü. Doğanın bu muhteşem olayını biz fotoğrafçıların izleyebilmesi büyük bir ayrıcalık." dedi.

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