Fotoğrafçı Ahmet Erdem'den en canlı gece fotoğrafları için 7 ipucu

İSTANBUL (AA) - Fotoğrafçı Ahmet Erdem, karanlık ortamlarda akıllı telefonlarla çok daha etkileyici fotoğraflar yakalamanın püf noktalarını derledi.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, teknolojinin gelişimiyle birlikte akıllı telefonların sunduğu kamera özellikleri giderek çeşitleniyor ve etkileyici fotoğraflar çekmeye fırsat sunuyor. Kullanıcılar, artık sadece gündüz değil, gece ve karanlık ortamlarda dahi en güzel fotoğrafları yakalayabiliyor.

Karanlık ortamlarda akıllı telefonlar ile fotoğraf çekmek, beklentileri tam olarak karşılayamayabiliyor ancak gelişen teknolojiler bu endişeleri tamamen ortadan kaldırıyor; daha net, canlı ve etkileyici görseller çekmeye imkan tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen fotoğrafçı Ahmet Erdem, karanlık ortamlarda akıllı telefonlarla çok daha etkileyici görseller yakalamak için 7 ipucunu şöyle açıkladı:

"Telefonunuzun kamerasını temiz tutun: Gün içinde parmak izi, toz parçacıkları, makyaj kalıntıları gibi unsurlar lense yapışarak çekeceğimiz fotoğrafın netliğini ve kalitesini yüzde 50 etkilemektedir. Bu yüzden ilk iş olarak telefon kamerasının lensini her çekimden önce temizlemek gerekiyor. Samsung'un bugüne kadar geliştirdiği en güçlü ve akıllı kameraya sahip Galaxy S22 Ultra'nın gelişmiş ‘Süper Net Kamera Lensi’ ile gece videolarını yumuşak ve net bir görüntüyle parlamasız bir şekilde elde edebilirsiniz. Arka kameranın ön kısmını kaplayacak şekilde yer alan Süper Şeffaf Cam'ın yanı sıra Geniş Açılı Kamera da ‘Süper Şeffaf Lens’ ile donatıldı ve her ikisi de ultra düşük yansıtmalı özel bir nano kaplamaya sahip. Özel bir mühendislikle geliştirilen bu cam ve lens, karanlıkta çektiğiniz fotoğraflarda bile lens yansımasının azaltılmasına yardımcı oluyor.

Telefonunuzu tanıyın: Telefon kameranızın sunduğu özellikleri ve ne işe yaradıklarını önceden bilmemiz gerekiyor. Neler yapabildiğini bilirseniz ona göre daha verimli fotoğraflar çekebilirsiniz. Diyafram, çözünürlük ve megapiksel değerlerini bilmek, hangi ışık koşulları altında nasıl fotoğraflar çekebileceğinizi kestirmek önemli. Samsung'un hem Galaxy S22 hem de Galaxy S22+ akıllı telefonları, 50MP güçlü ana kameraya, 10MP tele-lense ve 12MP ultra-geniş lense sahip. Galaxy S22 Ultra, yapay zeka desteği sayesinde hem Geniş Açılı Kamera'da hem de 40MP Selfie Kamerası'nda karanlık fotoğrafları muhteşem bir şekilde aydınlatıyor. Ayrıca, ‘Süper Gece Çekimi’ akıllı bir şekilde aydınlatma sağlarken, hiçbir ayrıntıyı kaybetmeden, portre moduna tarz katmak için gecenin karanlığından faydalanmaya imkan sunuyor. ‘Adaptif Piksel’ Teknolojisi ise akıllı kameranın etraftaki ışığı tespit etmesini sağlıyor. Eğer ışık azalırsa buna adapte olabiliyor ve 108MP yüksek çözünürlük modundan 12MP yüksek hassasiyet moduna geçiyor. Ayrıntı seviyesi ve parlaklığı yüksek bir fotoğraf oluşturmak için her iki modda da aynı anda çekim yaparak bu kareleri birleştiriyor.

Doğru ışığı yakalamak: Çekeceğimiz objeyi (insan, hayvan, bitki vesaire) ekrana oturtmak ve görsel açıdan estetik oluşturmak kadraja giren kötü bölümleri almamak çok önemli. Gündüz ve gece çekimlerinde ışık kaynağının doğrudan görmek yerine kaynağı arkamıza alarak fotoğraf çekmek daha temiz kareler elde etmeyi sağlar. Telefonunuzun kamera ayarlarından ızgara görünümünü açıp çekim yapmak, kadraj yapma konusunda size yardımcı olur. Samsung'un şimdiye kadarki en büyük piksel sensörüne sahip kamerası, düşük ışığı tespit edebiliyor. Böylece piksel boyutunu büyütmek için dokuz pikselden oluşan blokları bir araya getirerek megapikselleri birleştiriyor. 2.4μm boyutundaki pikseller çok daha fazla ışığı toplayabiliyor. Düşük görüntü işleme özelliği ise karanlıkta bile net ve ayrıntılı fotoğraflar çekmeyi sağlıyor.

Daha net fotoğraflar: En önemli konulardan biri, fotoğrafın net ve temiz olmasıdır. Netlik ayarını manuel olarak yaparsanız istediğiniz noktaya vurgu yapabilirsiniz. Farklı netleme denemeleri yaparak ise kadraj bilginizi geliştirebilirsiniz.

Doğru çekim mod’larını kullanmak: Her telefon kamerasının farklı çekim modları bulunuyor. Gece modu, Pro Mod, Portre modu ve diğerleri... Ancak, hepsinin kullanım yeri ve zamanı farklıdır. Gece çekim yapacağınız zaman öncelikle gece modunu kullanmanız gerekiyor. Gece çekim yaparken en önemli unsurlardan biri çekim sırasında telefonunuzun titrememesi. Bir diğer özellik, tek çekim modu, en iyi fotoğrafı ve videoları size toplu olarak sunmaya yardımcı olur. Bu mod kullanılarak yapılan çekimlerin yanı sıra yapay zeka ile güçlendirilmiş çekim modu da farklı alternatifleri denemenizi sağlıyor. Pro modunda çekim yaparken ise tüm ayarlara istediğiniz gibi müdahale edebiliyorsunuz. Pro modda çekilen karelere, bilgisayar üzerinden dokunuşlar yaparak, renklere ve dokulara daha hakim olunabiliyor. Gece çekimlerinde İSO ayarı çok yüksek olursa gren (kumlama) yapma ihtimali yükseliyor. O yüzden İSO ayarının gece çekimlerinde 400’ü aşmaması daha temiz bir görüntü almamızı sağlıyor. Öte yandan, Shutter Speed ayarı otomatik olabilir ancak, 1/90-1/15 arası değerler de daha iyi görseller çekmeniz için yeterli olacaktır. Shutter Speed ayarı 4 saniye olursa tripod kullanımı vazgeçilmez hale geliyor. Portre modu gibi yeni yapay zeka destekli özelliklerini de bünyesinde barındıran Galaxy S22 serisi, her fotoğrafın profesyonel görünmesini sağlamak için tasarlandı. Örneğin, Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra'nın çekim modlarına ek yeni Portre Modu, evcil hayvan tüylerinin arka plana karışmasını önlemeye yardımcı oluyor. Sevimli dostlarımızın en iyi fotoğraflarının çekilmesine imkan tanıyor. Ayrıca, Gelişmiş Hızlı Çekim özelliği de önemli anların videosunu hızlıca çekebilmeye fırsat sunuyor.

Zamanlayıcı ve Tripod kullanımı: Gece çekimlerinde en büyük sorunlardan biri gündüz çekimleri gibi hızlı yapmak istememiz. El titremeleri, uzun pozlamalarda fotoğrafta bozulmalar yaşatabiliyor. Bunun önüne geçmek için tripod kullanmamız gerekiyor. Hatta bazı durumlarda telefonunuzda yer alan zamanlayıcıyı açmak da iyi bir alternatif olabiliyor. Çünkü telefona dokunduğumuz sırada telefon titriyor ve çekim titreyerek başladığı için fotoğrafımız başlarken bitmiş oluyor. O yüzden telefonda da zamanlayıcıyı açıp çekmek en iyi sonucu almamıza imkan sağlıyor. 2, 5 ve 10 saniye seçeneklerinden 5 saniye en ideal olanıdır. Galaxy S22 serisinde kullanıcılar, 'Tek Çekim Modu' ile 20 saniyeye kadar hareketli görüntüler çekebiliyor. Yapay zeka (AI), çekim süresinden itibaren 3 ila 10 saniye içinde farklı tipte fotoğraf ve videoları tek bir çekim ile görüntüleyebilme imkanı sunuyor. Tek Çekim Modu'nda ayrıca, 30 saniyeye kadar videolar çekilebiliyor ve bu video farklı çeşitlerde kullanıcılara sunulabiliyor. Yapay zeka desteğiyle en iyi kareler tespit edilip o anların fotoğrafları, kısa videoları, farklı alternatiflerle videonun içerisinden görüntüler alıp kaydedebiliyor.

Fotoğraf düzenleme: İşin en önemli kısmı ise sunum. Çok güzel bir fotoğrafı çok fazla edit yaparak inanılmaz kötü hallere sokabiliriz. Fotoğraf çekmeye yeni başlayan kişilerin çok edit yapmanın fotoğrafı daha iyi yaptığına inanması en büyük sorunu oluşturuyor. Renklere ve ışığa yerinde müdahaleler hayat kurtarır. Ayrıca, her fotoğrafın bir miktar keskinliğe ihtiyacı vardır. Fotoğraflarınıza yaratıcı renk efektleri ya da zevkinize göre şablonlar ekleyebileceğiniz birçok farklı fotoğraf düzenleme uygulaması mevcut. Bunun yanında telefonunuzun kendi düzenleme kısmını kullanıp gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Kadraj, renk, doku, hatta obje silme özelliği ile size alternatifli bir düzenleme aracı olabilir. Samsung yeni Galaxy S22 serisi ile ‘Pro Modu’ bir üst seviyeye taşıyor. Kullanıcılar, çekimler üzerinde tam kontrol sahibi olmak için RAW dosyalarını doğrudan Galeri’ye kaydeden Expert RAW uygulamasını indirebiliyor. Böylece fotoğrafların ince ayarları telefondan yapılabiliyor. Üstelik kullanıcılar, bu görselleri bilgisayar veya tablete göndererek daha büyük bir ekranda düzenleyebiliyor. İstenildiğinde bu RAW dosyalar, doğrudan başka bir cihaz ya da telefonla paylaşılabiliyor. Ayrıca Nesne Silici, fotoğrafları kırpmadan nesneleri fotoğraftan çıkarmaya fırsat sunarken, kullanıcılar 'Photo Remaster' özelliği ile fotoğrafları kolayca yeniden düzenleyebiliyor.

Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra, kullanıcılara ileri seviyede kamera deneyimi sunmak için tasarlandı. Aynı zamanda Samsung'un geliştirdiği en yeni yapay zeka teknolojisine sahip olan Galaxy S22 serisi, fotoğraf kalitesini ve görsel deneyimi yeni bir boyuta taşıyor. Bugüne kadarki en gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenmesine sahip işlemci gücüyle telefonlar izleme ve üretkenlik için rakipsiz bir performans sunuyor."

