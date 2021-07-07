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Fotoğrafları ortaya çıktı! Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali şoke etti!

07.07.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Can Yaman'ın evlilik hazırlığı yaptığı spiker sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali şaşırttı. Burun ve meme estetiği operasyonu geçiren Leotta'nın daha sonra da dudaklarına dolgu yaptırdığı öğrenildi.

Fotoğrafları ortaya çıktı! Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın estetiksiz hali şoke etti!

Ünlü oyuncu Can Yaman (31), evlilik hazırlığı yaptığı spiker sevgilisi Diletta Leotta (29) ile geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmişti. Yaklaşık 6 aydır İtalya'da bulunan Yaman, rol aldığı 'Sandokan' adlı dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu İstanbul'da almıştı.

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Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya geri dönen Leotta'nın estetiksiz fotoğrafları Magazin D Yaz'da ortaya çıktı. Burun ve meme estetiği yaptıran Diletta Leotta'nın daha sonra da dudaklarına dolgu yaptırdığı öğrenildi. Ünlü spiker, İtalya'da yayınlanan bir röportajında ilk estetiğini 18 yaşında yaptırdığını açıklamıştı.

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Diletta Leotta, "18 yaşında burnumu yaptırdım. Bu benim yüzüm ve yargılanmadan onunla inandığım her şeyi yapma özgürlüğüne sahibim. İyi bir kariyer için estetik ameliyatı yaptırmadım" demişti.

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Yaman ve Leotta çifti İstanbul'dan sonra rotalarını Ege koylarına çevirmişti. Tekneleriyle mavi tura çıkan aşıklar, denizin ve güneşin tadını çıkarmıştı. İkili o anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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