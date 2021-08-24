MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fotoğraflarına yaptığı filtrelerle dikkat çeken Cansu Taşkın tatilden paylaştı

Fotoğraflarına yaptığı filtrelerle dikkat çeken Cansu Taşkın tatilden paylaştı

24.08.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve manken Cansu Taşkın, Çeşme'de tatilden her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Fotoğraflarına yaptığı filtrelerle dikkat çeken Cansu Taşkın tatilden paylaştı

Yaptığı fotoşop ve filtrelerle sık sık gündeme gelen Cansu Taşkın, şimdilerde Çeşme'de tatil yapıyor.

Taşkın, yaz aylarının son günlerinin tadını çıkarıyor. Önceki gün bir plajda görüntülenen Taşkın, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

1

Cansu Taşkın sosyal medyada da tatil pozlarını yayınlamayı ihmal etmiyor. Ünlü isim son olarak dekoltesini göstermek için şekilden şekle girdi.

Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!Cansu Taşkın'ın makyajsız hali şoke etti!

Sırt dekoltesiyle beğeni toplayan Taşkın'ın bikinili pozları da hayranlarını mest etti.

2

Öte yandan Cansu Taşkın, geçen günlerde makyajsız haliyle objektiflere yansımıştı. Taşkın, "Bu arada beni de makyajsız yakaladınız" demişti.

3

Öte yandan Cansu Taşkın, geçen günlerde makyajsız haliyle objektiflere yansımıştı. Taşkın, "Bu arada beni de makyajsız yakaladınız" demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece’den dikkat çeken açıklama: O benim ruh eşimYasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece’den dikkat çeken açıklama: O benim ruh eşim
PARTNERMerve Boluğur'dan iskele pozuMerve Boluğur'dan iskele pozu
Cezaevinde kaldığı üç günü anlattı! Sosyal medyada ti'ye aldılarCezaevinde kaldığı üç günü anlattı! Sosyal medyada ti'ye aldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildi

Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildi

Vali açıkladı: Tedavi görenlerin yüzde kaçı aşısız?

Vali açıkladı: Tedavi görenlerin yüzde kaçı aşısız?

Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt!

Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

OnlyFans modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

OnlyFans modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.