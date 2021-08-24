Fotoğraflarına yaptığı filtrelerle dikkat çeken Cansu Taşkın tatilden paylaştı

Yaptığı fotoşop ve filtrelerle sık sık gündeme gelen Cansu Taşkın, şimdilerde Çeşme'de tatil yapıyor.

Taşkın, yaz aylarının son günlerinin tadını çıkarıyor. Önceki gün bir plajda görüntülenen Taşkın, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Cansu Taşkın sosyal medyada da tatil pozlarını yayınlamayı ihmal etmiyor. Ünlü isim son olarak dekoltesini göstermek için şekilden şekle girdi.

Sırt dekoltesiyle beğeni toplayan Taşkın'ın bikinili pozları da hayranlarını mest etti.

Öte yandan Cansu Taşkın, geçen günlerde makyajsız haliyle objektiflere yansımıştı. Taşkın, "Bu arada beni de makyajsız yakaladınız" demişti.

Öte yandan Cansu Taşkın, geçen günlerde makyajsız haliyle objektiflere yansımıştı. Taşkın, "Bu arada beni de makyajsız yakaladınız" demişti.



