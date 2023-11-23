FOX CANLI HUDUTSUZ SEVDA 9. BÖLÜM İZLE! Hudutsuz Sevda saat kaçta? Son bölüm özeti ve Fox TV yayın akışı

Hudutsuz Sevda yeni bölümü merak edildi. Sevilen dizi bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. Başrollerinde Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı Hudutsuz Sevda Fox TV canlı izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda yeni bölüm detayları ve Hudutsuz Sevda 8. bölüm canlı izle ekranı
Hudutsuz Sevda yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Fox TV'nin sevilen dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek. Hudutsuz Sevda saat 20.00'de başlayacak. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın başrolde olduğu Hudutsuz Sevda her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor.
Zeynep'in suçsuz olduğundan emin olan Halil İbrahim, Zeynep'i kaçırıp kurtarmak istese bile Zeynep'in özgürlüğü Asiye'nin iki dudağı arasındadır. Zeynep için Asiye'nin ayağına gitmeyi bile kabul eden Nedime, gururundan vazgeçse de kızından vazgeçebilecek midir?
Zeynep'in ülkeyi terk etmektense kalıp Halil İbrahim ile evlenecek olması hem Halil İbrahim'in ailesini hem de Zeynep'in ailesini derinden sarsar. Asiye, Zeynep'in Halil İbrahim'e kaçmasını bahane ederek Leyla'nın nişanını hızlandırır. Halil İbrahim bu nişanı bu sefer silahla değil, ailenin bir bireyi olarak basacaktır. Nedime de çocuklarının arkasında kimlerin olduğu herkese hatırlatmak için herkesin çekindiği yeğeni Yılmaz'ı çağırır. Yılmaz'ın kime dost kime düşman olduğunu ise zaman gösterecektir.
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Yaz Şarkısı
04:45 Senden Daha Güzel
06:00 Bay Yanlış