FOX CANLI HUDUTSUZ SEVDA 9. BÖLÜM İZLE! Hudutsuz Sevda saat kaçta? Son bölüm özeti ve Fox TV yayın akışı

Hudutsuz Sevda yeni bölümü merak edildi. Sevilen dizi bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. Başrollerinde Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı Hudutsuz Sevda Fox TV canlı izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda yeni bölüm detayları ve Hudutsuz Sevda 8. bölüm canlı izle ekranı

HUDUTSUZ SEVDA SAAT KAÇTA?

Hudutsuz Sevda yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Fox TV'nin sevilen dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek. Hudutsuz Sevda saat 20.00'de başlayacak. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın başrolde olduğu Hudutsuz Sevda her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor.

HUDUTSUZ SEVDA 8. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep'in suçsuz olduğundan emin olan Halil İbrahim, Zeynep'i kaçırıp kurtarmak istese bile Zeynep'in özgürlüğü Asiye'nin iki dudağı arasındadır. Zeynep için Asiye'nin ayağına gitmeyi bile kabul eden Nedime, gururundan vazgeçse de kızından vazgeçebilecek midir?

FOX CANLI HUDUTSUZ SEVDA 9. BÖLÜM İZLE!

Zeynep'in ülkeyi terk etmektense kalıp Halil İbrahim ile evlenecek olması hem Halil İbrahim'in ailesini hem de Zeynep'in ailesini derinden sarsar. Asiye, Zeynep'in Halil İbrahim'e kaçmasını bahane ederek Leyla'nın nişanını hızlandırır. Halil İbrahim bu nişanı bu sefer silahla değil, ailenin bir bireyi olarak basacaktır. Nedime de çocuklarının arkasında kimlerin olduğu herkese hatırlatmak için herkesin çekindiği yeğeni Yılmaz'ı çağırır. Yılmaz'ın kime dost kime düşman olduğunu ise zaman gösterecektir.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

00:00 Şahane Hayatım

02:30 Yaz Şarkısı

04:45 Senden Daha Güzel

06:00 Bay Yanlış







