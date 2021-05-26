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FOX'tan yeni yarışma programı: Şef Akademi

26.05.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımını Provizyon Medya’nın, sunuculuğunu Öykü Serter’in üstlendiği ve FOX izleyicisiyle buluşmaya gün sayan yeni yarışma programı 'Şef Akademi'nin hazırlıkları son hız devam ediyor.

FOX'tan yeni yarışma programı: Şef Akademi

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı yeni yemek yarışması 'Şef Akademi' yakında FOX ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yapımını Provizyon Medya’nın, sunuculuğunu Öykü Serter’in üstlendiği ve FOX izleyicisiyle buluşmaya gün sayan yeni yarışma programı 'Şef Akademi'nin hazırlıkları son hız devam ediyor.

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ŞEF ADAYLARI ARASI BÜYÜK REKABET!

Yüzlerce başvuru arasından 'Şef Akademi' finalisti olan on beş yarışmacı, Türkiye’nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu karşısında yemek konusundaki kabiliyetlerini sergilerken, hem bireysel hem de ekip olarak birbirleriyle kıyasıya rekabette olacaklar.

Yayınlandığı ilk hafta üç akşam üst üste ekrana gelecek “Şef Akademi”de gerçekleşecek elemelerin sonunda akademiye kabul edilen on beş yarışmacı, üçer kişilik takımlar oluşturacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
FOX
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