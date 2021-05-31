Fox TV'den iddialı yarışma programı Şef Akademi geliyor! Güçlü kadrosu ile dikkat çekiyor

Son zamanlarda yemek yarışmalarına artan rağbete Fox TV'de katıldı. Yapımını Provizyon Medya’nın, sunuculuğunu Öykü Serter’in üstlendiği ve izleyicisiyle buluşmaya gün sayan yeni yarışma programı “Şef Akademi”nin hazırlıkları son hız devam ediyor. Yaz sezonunun ilk ayında seyirci karşısına çıkması planlanan yarışmanın jüri koltuğunda ise birbirinden güçlü isimler oturuyor.

GÜNDÜZ KUŞAĞINA YENİ BİR RENK KATACAKLAR

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak program “Şef Akademi” de şef adayları birbirleriyle yarışacak. Yarışmaya yapılan binlerce başvurudan geriye kalan 15 yarışmacı, Türkiye’nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu karşısında yemek konusundaki hünerlerini sergilerken, hem bireysel hem de ekip olarak birbirleriyle kıyasıya rekabette olacaklar.

Aynı zamanda ilk hafta üç akşam üst üste ekrana gelecek “Şef Akademi”de gerçekleşecek elemelerin sonunda akademiye kabul edilen 15 yarışmacı, üçer kişilik takımlar oluşturacaklar.

DOĞA İLE İÇ İÇE YARIŞACAKLAR

Öte yandan programda “Şef Akademi” yarışmacıları, doğal tarımın yapıldığı ve sürdürülebilirliği benimseyen “Şefköy” adı verilen ekolojik olarak tasarlanmış alanda hem birbirleriyle yarışıp hem de doğayla iç içe keyifli bir hafta geçirirken, izleyiciler de yarışmanın perde arkasına şahit olacaklar.

