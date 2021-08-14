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Fox TV'den kötü haber! Sen Çal Kapımı yapıyor

14.08.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, final yaparak ekran macerasını bitiriyor. Çekimleri tamamlanan dizinin oyuncuları ise son set gününde duygusal anlar yaşadı. Bu anlar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Fox TV'den kötü haber! Sen Çal Kapımı yapıyor

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, başrollerini; Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter ve Elçin Afacan'ın paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, 52. bölümüyle final yapacak.

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ÇEKİMLER BİTTİ

Çekimleri tamamlanan dizinin oyuncuları ise son set gününde duygusal anlar yaşadı. Dizinin başrol oyuncusu Hande Erçel, son set gününe gelen basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Çığlık çığlığa bir veda yapıyoruz. Benim için o kadar güzel bir deneyim oldu ki. Bu kadar güzel insanlarla tanıştım. Ben kendi adıma çok mutluyum" dedi.

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MAYA'NIN CEVABI HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Dizinin çocuk oyuncusu Maya Başol ise son set gününde gözyaşlarına hakim olamadı. Kerem Bürsin'in kucağından inmeyen Maya, "En sevdiğin karakter kimdi?" sorusuna kendi karakteri Kiraz'ın adını vererek herkesi kahkahaya boğdu.

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Anahtar Kelimeler:
FOX Sen Çal Kapımı dizisi
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