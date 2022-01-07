FOX TV'nin çok tartışılan programı Maske Kimsin Sen yarışmasında yeni karar!

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun da inceleme başlattığı yönünde bilgiler gelirken, Fox TV, programı sadece pazar günü yayınlamayı düşünürken, yeni bir karar geldi. Fox TV, hem Cumartesi hem de Pazar günleri yarışma programını yayınlama kararı aldı. Programın dünyanın birçok ülkesinde izlediğine özellikle dikkat çeken Fox TV, fragmanda yayınlanan ülkelerin isimlerine de yer vererek bir savunma yapmaya gayret ediyor.

8 Ocak Cumartesi ve 9 Ocak Pazar akşamı FOX ekranlarında yayınlanacak ve sunuculuğunu Deniz Tansel Öngel’in yaptığı “Maske: Kimsin Sen?’’ merakla bekleniyor.

MASKE KİMSİN YARIŞMASINDA YENİ KARAR

Ünlülerin performans sergileyecekleri 3. bölümde karşılaşmalar; Aslan x Ağaç, Şövalye x Unicorn, Ejderha x Dinozor şeklinde olacak.

9 Ocak Pazar günü programın yayınlanacak 4. bölümünde ise karşılaşmalar; Ayna x Ördek, Geyik x Kuzgun, Tavus kuşu x İskelet şeklinde gerçekleşecek.



