Fox TV'nin Son Yaz için final kararı olay oldu! Twitter'da Son Yaz'a son şans istendi!

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’un kaleme aldığı Son Yaz dizisinden, sezon finalinde Canan'ı canlandıran Funda Eryiğit ayrılmıştı.
İlk sezonu Çeşme'de çekilen dizinin hikayesi 2. sezonda İstanbul'a taşınmıştı. Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın kadrosuna katıldığı dizinin yayın günü de cuma akşamlarından cumartesi gününe alınmıştı.
Ancak yayın günü değişen dizi reytinglerde düşüş yaşadı. Son Yaz geçtiğimiz hafta ekrana gelen 24. bölümüyle Total'de ilk 10'a giremezken, AB grubunda ise 6. oldu.
Fox TV ise sürpriz bir şekilde Son Yaz için erken final kararı aldı. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "26. bölümde hikayemizi sonlandırırken hep güzel anılarınızda kalacağımıza eminiz" denildi. Final kararının açıklanmasıyla beraber dizinin sevenleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Twitter'da #sonyaza sonşans etiketiyle dizinin final yapmasına tepki gösteren izleyiciler, diziyi sosyal oturdu. İşte Twitter'daki tepkilerden bazıları:
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