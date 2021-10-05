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Fox TV'nin Son Yaz için final kararı olay oldu! Twitter'da Son Yaz'a son şans istendi!

05.10.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz için erken final kararı alındı. Geçtiğimiz sezon Çeşme'de çekilen dizinin hikayesi İstanbul'a taşınmış ve kadrosunda da değişiklikler yaşanmıştı. Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancakturan’ın başrollerde oynadığı Son Yaz'ın final yapacağının açıklanması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizinin hayranları yaptıkları paylaşımlarla final kararına tepki gösterdi.

Fox TV'nin Son Yaz için final kararı olay oldu! Twitter'da Son Yaz'a son şans istendi!

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’un kaleme aldığı Son Yaz dizisinden, sezon finalinde Canan'ı canlandıran Funda Eryiğit ayrılmıştı.

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YAYIN GÜNÜ VE HİKAYESİ DEĞİŞTİRİLDİ!

İlk sezonu Çeşme'de çekilen dizinin hikayesi 2. sezonda İstanbul'a taşınmıştı. Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın kadrosuna katıldığı dizinin yayın günü de cuma akşamlarından cumartesi gününe alınmıştı.

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Ancak yayın günü değişen dizi reytinglerde düşüş yaşadı. Son Yaz geçtiğimiz hafta ekrana gelen 24. bölümüyle Total'de ilk 10'a giremezken, AB grubunda ise 6. oldu.

Son Yaz (10)

Fox TV ise sürpriz bir şekilde Son Yaz için erken final kararı aldı. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "26. bölümde hikayemizi sonlandırırken hep güzel anılarınızda kalacağımıza eminiz" denildi. Final kararının açıklanmasıyla beraber dizinin sevenleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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SON YAZ'A SON ŞANS İSTEDİLER!

Twitter'da #sonyaza sonşans etiketiyle dizinin final yapmasına tepki gösteren izleyiciler, diziyi sosyal oturdu. İşte Twitter'daki tepkilerden bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
FOX Son Yaz dizisi Ali Atay Alperen Duymaz Birce Akalay
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