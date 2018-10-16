Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Zuhal Topal'ın sevilen gündüz kuşağı programı 'Zuhal Topal'la Sofrada', içerik olarak 'Yemekteyiz' programına benzetilince TV8 yönetimi harekete geçti. Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu, bugünkü köşesinde FOX TV ve Zuhal Topal'a format davası açılacağını dile getirdi.

Eyüboğlu, TV8’in sahibi Acun Ilıcalı ve TV8’in Genel Müdürü Aslı Çini'nin, FOX yöneticilerini arayıp, “Bizim her bölümüne çatır çatır telif ödediğimiz programın aynısını Zuhal Topal’a yaptırıp, karşımıza koydunuz.” dediğini belirtti.

"AYNI OLMADIĞINI İDDİA ETTİ"

Fakat FOX yönetimi, ‘Zuhal Topal’la Sofrada’ ile ‘Yemekteyiz’in birebir aynı olmadığını iddia edince bir sonuç alınamadığını söyleyen Eyüboğlu, Ilıcalı ve Çini'nin durumu, ‘Yemekteyiz’in format sahibi İngiliz şirketine havale ettiğini duyurdu. Eyüboğlu ardından şunları ifade etti;

"FORMAT DAVASININ ELİ KULAĞINDA"

Programın dışında Türkiye’de ‘Buzda Dans’ ve ‘Passaparola’ gibi yarışmaları yayınlanan İngiliz ITV, hukukçularını devreye soktu. Özetle, İngiltere’nin ilk özel televizyon kanalı ITV’nin ‘Zuhal Topal’la Sofrada’ için FOX’a format davasının eli kulağında.



