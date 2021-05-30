Fox'un yeni dizisi Aşk Mantık İntikam'dan ilk fragman yayınlandı! Aşk Mantık İntikam ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını No:9 Productions’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal’ın uyarladığı “Aşk Mantık İntikam” dizisi 11 Haziran Cuma saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

KADRO TAMAMLANDI!

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel’in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.





