Fox'un yeni dizisi Dokuz Oğuz'da şaşırtan hata! Afişleri de olay olmuştu

Dokuz Oğuz dizisi ilk bölümü ile ekrana geldi. Kubilay Aka, Yasemin Kay Allen, Deniz Işın ve Dağhan Külegeç gibi isimlerin rol aldıkları Dokuz Oğuz dizisinde şaşırtan bir hata yaşandı.

Dizinin karakterlerinin yer aldığı afiş daha önce çokça konuşulmuş ve afişinde yer alan tasarımlar eleştirilmişti. İkinci dünya savaşında yer alan uçakların afiş tasarımında kullanılması ve meteorların yer alması eleştirilmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şimdi de dizideki hata sosyal medyada gündeme geldi. Dizinin bir sahnesinde yer alan söz konusu belgede, "Müdahale Timi" yerine "Müdahele Timi" yazıldığı görüldü. Bu hata da fark edildiği anda çokça eleştiri aldı.



