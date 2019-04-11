Francesco Toldo ve Stefan Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izleyecek

İtalya Milli Takımı'nın efsane kalecisi ve Inter Dış İlişkiler Sorumlusu Francesco Toldo, Alman Milli Takımı'nın efsane ismi Bayern Münih'li Stefan Effenberg, 14 Nisan Pazar günü oynanacak derbi öncesi açıklamalarda da bulundu.

Galatasaray’ın bu sezon iddialı olduğunu belirten Stefan Effenberg, derbide favorinin Galatasaray gibi gözükse de derbi ruhunun her zaman farklı olduğunu, o nedenle heyecanlı bir derbi beklediğini söyledi. Geçmişte Galatasaray’dan teklif de aldığını açıklayan Effenberg, yıllar sonra sarı-kırmızılıların bir maçını Türkiye Spor Ödülleri’nin davetlisi olarak statta izleyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin dünyanın sayılı büyük derbileri arasında yer aldığını belirten Francesco Toldo, derbide kalecilere büyük iş düştüğünü söyledi. Volkan Demirel ve Muslera’yı yakından takip ettiğini açıklayan Toldo, her ikisinin de çok iyi birer kaleci olduğunu ve derbinin kaderini bu iki ismin belirleyebileceğini vurguladı.

