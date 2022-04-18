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Franck Haise kimdir, aslen nereli? Galatasaray yeni teknik direktörü olacağı iddia edilen Franck Haise kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı?

18.04.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim’in istifası sonrası takımın başına gelen Domenec Torrent'in iyi bir performan sergileyemedeği ortada olurken, Galatasaray’da yeni teknik hoca konusunda arayışlarına devam ettiği biliniyor. Galatasaray’ın sürpriz teknik hocasının Franck Haise olabileceği konuşuluyor. Peki Franck Haise kimdir, aslen nereli? Franck Haise kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı? İşte hayatı ve merak edilenler...

Franck Haise kimdir, aslen nereli? Galatasaray yeni teknik direktörü olacağı iddia edilen Franck Haise kaç yaşında ve hangi takımlarda çalıştı?

Galatasaray'da başkanlık seçiminin gerçekleşeceği 'Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' 23 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılacak. Yeterli çoğunluk sağlanmaz ise toplantı 30 Nisan'da gerçekleştirilecek. Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayının ise Lens'in başındaki Franck Haise olduğunu söylemesi gözleri bir anda Franck Haise’ye çevirdi. Peki Franck Haise kimdir? Franck Haise nereli kaç yaşında?

FRANCK HAİSE KİMDİR?

Franck Haise, 15 Nisan 1971 tarihinde Seine-Maritime, Mont-Saint-Aignan'da doğdu. Fransız profesyonel bir futbol menajeri ve Ligue 1 kulübü Lens'in baş antrenörü olan eski bir oyuncu. Franck Haise, öyuncu olarak orta saha oyuncusuydu. Haise, Lens'i genellikle 3-4-1-2 şeklinde kurmuştur, ancak bazen 3-5-2 ve 3-4-3 kullanmıştır. Lens'te ağırlıklı olarak üçlük kullanmasına rağmen, "Favori bir sistemim yok. Bir süredir, orta saha oyuncusu hareket halindeyken sık sık 3-4-1-2 veya 3-5-2 oynadık. Takıma ve oyunculara daha yakın olduğu için bunu kullanıyorum" demişti. 1 Temmuz 2017'den 24 Şubat 2020'ye kadar Lens'in B takımını çalıştırdı.

FRANCK HAİSE'NİN FUTBOL KARİYERİ

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Galatasaray Futbol Kulübü
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