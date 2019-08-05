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Franck Ribery Al Nassr ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya yakın!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.08.2019 10:28 | Son Güncelleme

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Galatasaray'ın eski yıldızı Franck Ribery'nin yeni takımı belli oluyor. Fransız yıldız Ribery'nin Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya yakın olduğu iddia edildi.

Franck Ribery Al Nassr ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya yakın!

Bayern Münih'ten sözleşmesi bitmesiyle birlikte ayrılan Fransız yıldız Franck Ribery için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınında Kicker'da yer alan habere göre; Bayern Münih'ten ayrılan Franck Ribery, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın.

11 SEZON, 11 RIBERY GOLÜ

36 yaşındaki futbolcunun Fransa Ligi'nden Monaco'dan teklif aldığı ancak Fransa'ya dönmek istemediği için teklifi geri çevirdiği belirtilmişti.

"BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNAYABİLİRİM"

Geçtiğimiz dönemde geleceği hakkında konuşan Ribery, "Hala açım, bu çok net! 36 yaşında olsam da futbola verebileceğim şeyler var. Kafa ve fiziksel olarak 36 gibi hissetmiyorum ve hala büyük bir kulüpte futbol oynayabilirim. Bu deneyime sahibim" ifadelerini kullanmıştı.

(Sporx)

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