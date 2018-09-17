Ribery'den Çin itirafı

Geçen sezon sonunda sözleşmesi biten ve adı birçok kulüple anıldıktan sonra Bayern Münih'le 1 yıllık daha kontrat imzalayan Ribery, önemli bir transfer itirafında bulundu.

Kicker'a röportaj veren Ribery, yaz aylarında Çin'den ciddi bir teklif aldığını ancak reddettiğini duyurdu. Ribery, teklifi reddetme gerekçesini ise şu sözlerle ifade etti:

"Çin'den çok ciddi bir teklif vardı. Fakat Bundesliga'yı seviyorum, Şampiyonlar Ligi'ni seviyorum. Şampiyonlar Ligi'ni ikinci kez kazanmayı hayal ediyorum."

2005'te kısa bir dönem Galatasaray forması da giyen Ribery'nin sarı-kırmızılı ekibe tekrar döneceği dedikoduları da bir dönem ortaya çıkmıştı. 35 yaşındaki Fransız yıldızın Bayern'deki sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor.

