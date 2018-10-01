Franck Ribery Galatasaray'ın 113. yaşını kutladı!

1 Ekim 1905'te Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan Türk futbolunun köklü kulübü Galatasaray, 113. yaşını kutluyor.
Bir dönem sarı-kırmızılı takımın formasını giyen dünyaca ünlü yıldız Ribery, G.Saray'ın 113. yaşını unutmadı.
Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Fransız yıldız, sosyal medya hesabından G.Saray'ın 113. yaşını kutladı.
İşte o paylaşım:
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