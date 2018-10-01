SPOR

Franck Ribery Galatasaray'ın 113. yaşını kutladı!

ALMANYA HABERLERİ  | 01.10.2018 21:27 | Son Güncelleme

Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı geldi! Bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Franck Ribery, G.Saray'ın 113. yaşını unutmadı.

Franck Ribery Galatasaray'ın 113. yaşını kutladı!

1 Ekim 1905'te Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan Türk futbolunun köklü kulübü Galatasaray, 113. yaşını kutluyor.

Bir dönem sarı-kırmızılı takımın formasını giyen dünyaca ünlü yıldız Ribery, G.Saray'ın 113. yaşını unutmadı.

Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Fransız yıldız, sosyal medya hesabından G.Saray'ın 113. yaşını kutladı.

İşte o paylaşım:

--3756022

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanıSerenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanı
Genç yıldızdan ezeli rakibe küfür! Genç yıldızdan ezeli rakibe küfür!
Schalke galibiyetle tanıştıSchalke galibiyetle tanıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
franck ribery Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Süper Lig'de şok kavga! Hocasının üzerine yürüdü

Süper Lig'de şok kavga! Hocasının üzerine yürüdü

Kasımpaşa Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı!

Kasımpaşa Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı!

Damien Comolli gerçeği ortaya çıktı!

Damien Comolli gerçeği ortaya çıktı!

2 yıldız isim kadro dışı bırakıldı!

2 yıldız isim kadro dışı bırakıldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Franck Ribery Galatasaray'ın 113. yaşını kutladı!

Franck Ribery Galatasaray'ın 113. yaşını kutladı!

Genç yıldızdan ezeli rakibe küfür!

Genç yıldızdan ezeli rakibe küfür!

Schalke galibiyetle tanıştı

Schalke galibiyetle tanıştı

Löw'den çarpıcı Mesut Özil sözleri

Löw'den çarpıcı Mesut Özil sözleri

Joachim Löw: Türkiye hak etmişti

Joachim Löw: Türkiye hak etmişti

Borussia Dortmund 7 - 0 Nürnberg (Bundesliga)

Borussia Dortmund 7 - 0 Nürnberg (Bundesliga)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.