Franck Ribery, Galatasaray'ın galibiyetini kutladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı evinde 3-0 mağlup etti. Devler Ligi'ne 3 puanla başlayan Sarı-Kırmızılı ekibe eski oyuncusu Franck Ribery'den tebrik geldi.
2005 yılında Galatasaray forması giyen Fransız futbolcu sosyal medya hesabından Türkçe mesajla "Bravo Cimbom, tekrar hoşgeldiniz" notunu paylaştı.
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