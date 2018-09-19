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Franck Ribery, Galatasaray'ın galibiyetini kutladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.09.2018 01:03 | Son Güncelleme

Devler Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı evinde 3-0 mağlup eden Galatasaray'a eski oyuncusu Franck Ribery'den tebrik geldi.

Franck Ribery, Galatasaray'ın galibiyetini kutladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı evinde 3-0 mağlup etti. Devler Ligi'ne 3 puanla başlayan Sarı-Kırmızılı ekibe eski oyuncusu Franck Ribery'den tebrik geldi.

2005 yılında Galatasaray forması giyen Fransız futbolcu sosyal medya hesabından Türkçe mesajla "Bravo Cimbom, tekrar hoşgeldiniz" notunu paylaştı.

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Galatasaray franck ribery

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