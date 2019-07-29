Franck Ribery Monaco'nun teklifini reddetti

Yıllar boyunca formasını giydiği Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra henüz başka bir takımla anlaşmayan Franck Ribery, Monaco'dan aldığı teklifi geri çevirdi.

36 yaşındaki futbolcunun Fransa Ligi'nden Monaco'dan teklif aldığı ancak Fransa'ya dönmek istemediği için teklifi geri çevirdiği belirtildi. Ribery ile bir İtalyan kulübü ve ünlü bir Brezilya ekibinin de teklif götürdüğü açıklandı.

RIBERY'NİN MARSİLYA GÜNLERİ

''İKİ YIL DAHA DEVAM ETMEK İSTİYORUM''

Öte yandan L'Equipe gazetesine röportaj veren Ribery, ''İki yıl daha büyük bir takımda oynamaya devam etmek istiyorum. Kendimi hala iyi hissediyorum ve rekabet ortamına ihtiyacım var. Bayern Münih'te attığım son golle bunu kanıtlamıştım zaten. Belki de kariyerimin en güzel golüydü. Benim tankımda hala gaz var. Tecrübem var, motivasyonum var. Bunu hala kanıtlayabilirim.'' sözlerini kullandı.

''ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIM''

Almanya'dan ayrılmanın zor olduğunu da belirten tecrübeli Fransız futbolcu, ''Ailemi ve çocuklarımı düşünmeliyim. Üç kızım var. Münih'te kendilerini çok rahat hissediyorlardı. Onlar için okuldan ayrılmak zor oldu. Çocuklar için de en iyi çözümü bulmak zorundayım.'' şeklinde konuştu.

