Frank De Boer: Keşke bende koronavirüs çıksaydı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Frank De Boer, koronavirüs ile ilgili ilginç bir açıklamaya imza attı. Hollanda gazetesi AD'ye konuşan Frank De Boer, "Koronavirüs testim negatif çıktı ama pozitif çıkmayı tercih ederdim. Öyle olsaydı, şu anda tedavi olmuş, bağışıklık kazanmış olurdum" sözleriyle şaşırttı.
De Boer ülkesi Hollanda'da sezonun yeniden başlaması için sabırsız olduğunu da belirtirken, "Eğer oynanabilirse çok iyi olacak. Şampiyonluğu sahada kazanmak en doğrusu. Hollanda'daki kötü durumun yavaş yavaş düzelmeye başladığını söyleyebiliriz" diye konuştu.
Frank De Boer, futbolculuk kariyerinde 2003-2004 sezon başında Barcelona'dan Galatasaray'a transfer olmuş ancak bekleneni veremeyince ocak ayında takımdan ayrılmıştı.
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