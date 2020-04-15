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Frank De Boer: Keşke bende koronavirüs çıksaydı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.04.2020 09:44 | Son Güncelleme

ABD Ligi MLS'te Atlanta United'ın teknik direktörlüğünü yapan Frank De Boer, koronavirüsle ilgili çok ilginç bir açıklama yaptı. Deneyimli tekni adam, "Koronavirüs testim negatif çıktı ama pozitif çıkmayı tercih ederdim. Öyle olsaydı, şu anda tedavi olmuş, bağışıklık kazanmış olurdum" ifadeleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Frank De Boer, futbolculuk kariyerinde bir dönem G.Saray forması giymişti.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Frank De Boer, koronavirüs ile ilgili ilginç bir açıklamaya imza attı. Hollanda gazetesi AD'ye konuşan Frank De Boer, "Koronavirüs testim negatif çıktı ama pozitif çıkmayı tercih ederdim. Öyle olsaydı, şu anda tedavi olmuş, bağışıklık kazanmış olurdum" sözleriyle şaşırttı.

De Boer ülkesi Hollanda'da sezonun yeniden başlaması için sabırsız olduğunu da belirtirken, "Eğer oynanabilirse çok iyi olacak. Şampiyonluğu sahada kazanmak en doğrusu. Hollanda'daki kötü durumun yavaş yavaş düzelmeye başladığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Frank De Boer, futbolculuk kariyerinde 2003-2004 sezon başında Barcelona'dan Galatasaray'a transfer olmuş ancak bekleneni veremeyince ocak ayında takımdan ayrılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Frank de Boer Galatasaray Atlanta United

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