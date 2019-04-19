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Frankfurt Benfica’yı dağıttı, tarih yazdı!

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 19.04.2019 00:02 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları oynandı. Arsenal, Valencia, Chelsea ve E.Frankfurt yarı finale yükseldi.

Frankfurt Benfica’yı dağıttı, tarih yazdı!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Benfica'yı 2-0 mağlup eden Eintracht Frankfurt yarı finale yükselen taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt sahasında Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. Eintracht Frankfurt karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Bu skorla UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale adını yazdıran Eintracht Frankfurt, ilk maçta Portekiz deplasmanında Benfica'ya 4-2 mağlup olmuştu.

Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt yarı finalde İngiliz devi Chelsea ile eşleşti.

Eintracht Frankfurt'un golleri 36. dakikada Filip Kostic ve 67. dakikada Sebastian Rode'den geldi.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve yarı finale yükselen takımlar:

Chelsea (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya) (1-0) - (4-3)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Benfica (Portekiz) (2-4) - (2-0)

Valencia (İspanya) - Villarreal (İspanya) (3-1) - (2-0)

Napoli (İtalya) - Arsenal (İngiltere) (0-2) - (1-0)

Yarı final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Chelsea - Eintracht Frankfurt

Valencia - Arsenal

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları 2 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 9 Mayıs'ta oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
eintracht frankfurt Benfica

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