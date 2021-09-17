Frankfurt-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı?

Deniz Çoban, Fenerbahçe'nin penaltısının tekrar edilmesi gerektiğini belirtti. Çoban, Berisha ile birlikte Frankfurtlu oyuncuların da ceza sahasına doğru yöneldiğini göstererek penaltı atışının tekrarının yapılması gerektiğini söyledi.

"SKANDAL KARAR"

Fanatik'te yer alan yazısında skandal bir karara imza atıldığını söyleyen eski hakem Deniz Çoban, penaltının tekrar edilmesi gerektiğini söyledi. Hakemlerin verdiği kararın tamamen yanlış olduğunu ifade eden Çoban, penaltının atışı sırasında Frankfurtlu oyuncuların da ceza sahası içine yöneldiğini belirtti. Böylece penaltı atışını her iki takımın oyuncuları da ihlal ettiği için tekrarlanması gerektiğini söyledi.

KURAL HATASI KONUŞULMADI

Yaşanan bu olay sonrası kural hatasının olmadığı, hakemin yanlış karar verdiği öğrenildi. Böylece Fenerbahçe'nin UEFA'ya olası bir itirazının önü kesilmiş oldu.



