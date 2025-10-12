Frankfurt'tan TFF'ye Can Uzun için tehdit iddiası! "Oynatmazsanız yollamayız"

Alman basını, A Milli Futbol Takımında istenilen forma süresini bulamayan Can Uzun için flaş bir iddia ortaya attı. Bulgaristan'ı 6-1 yendiğimiz maçın son 21 dakikasında forma giyen milli futbolcu Can Uzun'un aldığı süreden memnun olmayan Frankfurt'un TFF ile görüştüğü iddia edildi.

FRANKFURT, CAN UZUN İÇİN TFF İLE GÖRÜŞTÜ

Alman basınından Bild, Can Uzun'un milli takımda aldığı sürelerden rahatsız olan Frankfurt'un Bulgaristan maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti.

TEHDİT İDDASI ORTAYA ATILDI

Haberin detayında, Alman kulübünün TFF yetkilileri ile yapılan görüşmede, Can Uzun'a daha fazla şans verilmesini talep ettiği ettiği, aksi takdirde oyuncusunu milli takıma göndermemekle tehdit ettiği ileri sürüldü. TFF'den henüz bu iddiaya ilişkin bir yalanlama gelmedi.