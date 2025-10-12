SPOR

Frankfurt'tan TFF'ye Can Uzun için tehdit iddiası! "Oynatmazsanız yollamayız"

Milli futbolcu Can Uzun'un takımı Eintracht Frankfurt'un TFF'ye mesaj gönderdiği ve bir görüşme yaptığı iddia edildi. Can Uzun'un aldığı süreden rahatsız olan Alman ekibinin TFF'ye sert bir uyarıda bulunduğu ifade edildi.

Emre Şen
Alman basını, A Milli Futbol Takımında istenilen forma süresini bulamayan Can Uzun için flaş bir iddia ortaya attı. Bulgaristan'ı 6-1 yendiğimiz maçın son 21 dakikasında forma giyen milli futbolcu Can Uzun'un aldığı süreden memnun olmayan Frankfurt'un TFF ile görüştüğü iddia edildi.

FRANKFURT, CAN UZUN İÇİN TFF İLE GÖRÜŞTÜ

Frankfurt tan TFF ye Can Uzun için tehdit iddiası! "Oynatmazsanız yollamayız" 1

Alman basınından Bild, Can Uzun'un milli takımda aldığı sürelerden rahatsız olan Frankfurt'un Bulgaristan maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti.

TEHDİT İDDASI ORTAYA ATILDI

Haberin detayında, Alman kulübünün TFF yetkilileri ile yapılan görüşmede, Can Uzun'a daha fazla şans verilmesini talep ettiği ettiği, aksi takdirde oyuncusunu milli takıma göndermemekle tehdit ettiği ileri sürüldü. TFF'den henüz bu iddiaya ilişkin bir yalanlama gelmedi.

