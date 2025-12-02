SPOR

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım G.Saray maçı öncesi açıkladı! ''ilk defa söylüyorum''

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında lider Galatasaray evine Samsunspor'u konuk edecek. Bu önemli maç öncesi hazırlıklarına devam eden iki takım da sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Maçtan önce açıklamalarda bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ''ilk defa söylüyorum'' sözleriyle gündem oldu.

Burak Kavuncu

Samsunspor Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Avrupa Konferans Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken kırmızı-beyazlı ekip Galatasaray maçına hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım ise maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

''İLK DEFA SÖYLÜYORUM...''

HT Spor ekranlarına konuşan Yüksel Yıldırım, "Samsunspor ile Galatasaray'ın maçı var; Ali Samiyen'e geleceğiz. İlk defa söylüyorum; biz orada Galatasaray maçına mutlak galibiyet için çıkacağız. Ama yeneriz, yeniliriz 3 ihtimalli maç..." dedi.

AVRUPA'DA LİDER!

Konferans Ligi'nin 4.haftasında izlanda ekibi Breidablik deplasmanına çıkan Samsunspor maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Temsilcimiz bu beraberlikle beraber Konferans Ligi'nde 10 puan toplayarak liderliğe yükseldi.

ALANYASPOR İLE KARŞILAŞTI

Bu hafta Süper Lig'de evinde Alanyaspor'u konuk eden Samsunspor 90+1'de Güven Yalçın'dan yediği golle Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

