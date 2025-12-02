Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım G.Saray maçı öncesi açıkladı! ''ilk defa söylüyorum''

Samsunspor Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Avrupa Konferans Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken kırmızı-beyazlı ekip Galatasaray maçına hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım ise maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

''İLK DEFA SÖYLÜYORUM...''

HT Spor ekranlarına konuşan Yüksel Yıldırım, "Samsunspor ile Galatasaray'ın maçı var; Ali Samiyen'e geleceğiz. İlk defa söylüyorum; biz orada Galatasaray maçına mutlak galibiyet için çıkacağız. Ama yeneriz, yeniliriz 3 ihtimalli maç..." dedi.

AVRUPA'DA LİDER!

Konferans Ligi'nin 4.haftasında izlanda ekibi Breidablik deplasmanına çıkan Samsunspor maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Temsilcimiz bu beraberlikle beraber Konferans Ligi'nde 10 puan toplayarak liderliğe yükseldi.

ALANYASPOR İLE KARŞILAŞTI

Bu hafta Süper Lig'de evinde Alanyaspor'u konuk eden Samsunspor 90+1'de Güven Yalçın'dan yediği golle Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.