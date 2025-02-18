Frankowski Polonya'da gündem oldu! Öve öve bitiremediler...

Frankowski'nin Rizespor performansı, Polonya medyasının neredeyse tamamında yer aldı. Devre arası transfer edilen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, ülkesinde de övgülerle bahsedildi. Frankowski maçtan sonra, "Galatasaray'da ilk maçımı oynadım, çok mutluyum. Çok heyecanlıydım. Dünyanın en büyük takımlarından bir tanesinde oynadığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"İLK MAÇINDA SİHRİNİ KONUŞTURDU"

INTERIA SPORT'un haberinde, "Polonyalı oyuncu, beklenmedik bir şekilde RC Lens'ten ayrılarak Galatasaray'a transfer oldu. Milli oyuncumuz ilk maçında çok iyi bir performans sergiledi. Frankowski sihrini konuşturdu, harika bir gol pasıyla karşılaşmayı tamamladı" ifadeleri yer aldı.

"RÜYA GİBİ BAŞLADI"

PRZEGLAD SPORTOWY gazetesinin haberinde, "Frankowski'nin rüya gibi bir başlangıç yaptı. Daha iyi olamazdı. Kusursuz bir ilk yarı, ardından bir gol pası ve en sonunda takımının son dakikalarda gelen galibiyeti. Polonyalı oyuncu, yeni kulübünde taraftara en iyi yüzünü gösterdi" denildi.