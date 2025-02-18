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Frankowski Polonya'da gündem oldu! Öve öve bitiremediler...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
18.02.2025 09:28
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Galatasaray'ın ara transfer döneminde Lens'ten renklerine bağladığı yıldız oyuncunun Rizespor maçındaki performansı Polonya'da geniş geniş yer verildi. Przemyslaw Frankowski, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı ilk maçında performansıyla övgüleri topladı. Victor Osimhen'in ilk golünde asisti yapan Frankowski, ülkesinde de gündem oldu.

Frankowski Polonya'da gündem oldu! Öve öve bitiremediler...
Przemyslaw Frankowski

Przemyslaw Frankowski

POL Polonya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Frankowski'nin Rizespor performansı, Polonya medyasının neredeyse tamamında yer aldı. Devre arası transfer edilen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, ülkesinde de övgülerle bahsedildi. Frankowski maçtan sonra, "Galatasaray'da ilk maçımı oynadım, çok mutluyum. Çok heyecanlıydım. Dünyanın en büyük takımlarından bir tanesinde oynadığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"İLK MAÇINDA SİHRİNİ KONUŞTURDU"

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INTERIA SPORT'un haberinde, "Polonyalı oyuncu, beklenmedik bir şekilde RC Lens'ten ayrılarak Galatasaray'a transfer oldu. Milli oyuncumuz ilk maçında çok iyi bir performans sergiledi. Frankowski sihrini konuşturdu, harika bir gol pasıyla karşılaşmayı tamamladı" ifadeleri yer aldı.

"RÜYA GİBİ BAŞLADI"

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PRZEGLAD SPORTOWY gazetesinin haberinde, "Frankowski'nin rüya gibi bir başlangıç yaptı. Daha iyi olamazdı. Kusursuz bir ilk yarı, ardından bir gol pası ve en sonunda takımının son dakikalarda gelen galibiyeti. Polonyalı oyuncu, yeni kulübünde taraftara en iyi yüzünü gösterdi" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray Przemyslaw Frankowski
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