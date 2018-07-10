Rusya'da ilk finalist Fransa

2018 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile Belçika karşılaştı. Maça iki takımda çok hızlı başladı. İlk tehlikeli atağı Fransa yakaladı. Hernandez'in sol kanattan açtığı ortada top önce Griezmann'ın, sonra da Pogba'nın önünden geçip gitti. 2 dakika sonra Pogba, Mbappe'yi gördü ancak topu genç yıldızdan önce Courtois müdahale etti.

Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Kevin de Bruyne'ün güzel pasında topla buluşan Eden Hazard dar açıdan vurdu ancak top dışarıya gitti. 22. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası topu önünde bulan Alderweireld sert vurdu, Lloris parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Maçın en net gol pozisyonu ise 40. dakikada yaşandı. Mbappe'nin mükemmel ara pasında topla buluşan Pavard yerden vurdu. Courtois topu ayaklarıyla kornere çeldi ve ilk yarı 0-0 bitti.

İkinci yarıya Belçika iyi başladı. Chadli'nin ortasında Fellaini iyi yükseldi ancak Pogba son anda tehlikeyi savuşturdu. 2 dakika sonra ise Fransa'nın golü geldi. Griezmann'la sağ köşe gönderinden kullandığı köşe vuruşunda Umtiti, ön direkte Fellaini'nin yanından çok iyi yükseldi ve topu ağlarla buluşturdu. Fransa 56'da ikinci gole çok yaklaştı. Matuidi'nin müthiş topuk pasında topla buluşan Giroud, Courtois'yı geçemedi.