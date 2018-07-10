Rusya'da ilk finalist Fransa

2018 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile Belçika karşılaştı. Maça iki takımda çok hızlı başladı. İlk tehlikeli atağı Fransa yakaladı. Hernandez'in sol kanattan açtığı ortada top önce Griezmann'ın, sonra da Pogba'nın önünden geçip gitti. 2 dakika sonra Pogba, Mbappe'yi gördü ancak topu genç yıldızdan önce Courtois müdahale etti.
Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Kevin de Bruyne'ün güzel pasında topla buluşan Eden Hazard dar açıdan vurdu ancak top dışarıya gitti. 22. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası topu önünde bulan Alderweireld sert vurdu, Lloris parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Maçın en net gol pozisyonu ise 40. dakikada yaşandı. Mbappe'nin mükemmel ara pasında topla buluşan Pavard yerden vurdu. Courtois topu ayaklarıyla kornere çeldi ve ilk yarı 0-0 bitti.
İkinci yarıya Belçika iyi başladı. Chadli'nin ortasında Fellaini iyi yükseldi ancak Pogba son anda tehlikeyi savuşturdu. 2 dakika sonra ise Fransa'nın golü geldi. Griezmann'la sağ köşe gönderinden kullandığı köşe vuruşunda Umtiti, ön direkte Fellaini'nin yanından çok iyi yükseldi ve topu ağlarla buluşturdu. Fransa 56'da ikinci gole çok yaklaştı. Matuidi'nin müthiş topuk pasında topla buluşan Giroud, Courtois'yı geçemedi.
Dakikalar 65'i gösterdiğinde bu kez Belçika gole çok yaklaştı. Mertens'in sağ kanattan açtığı ortaya Fellaini çok iyi vurdu. Fellaini'nin kafası az farkla dışarı çıktı.
FRANSA 1 - 0 BELÇİKA
STAT: Saint Petersburg
HAKEMLER: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinosa (Uruguay)
FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Matuidi (Dk. 86 Tolisso), Mbappe, Griezmann, Giroud (Dk. 85 Nzonzi)
BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Witsel, Chadli (Dk. 90+1 Batshuayi), Dembele (Dk. 60 Mertens), Fellaini (Dk. 80 Carrasco), De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku
GOL: Dk. 51 Umtiti (Fransa)
SARI KARTLAR: Dk. 63 Eden Hazard, Dk. 71 Alderweireld, Dk. 90+4 Vertonghen (Belçika), Dk. 87 Kante, Dk. 90+3 Mbappe (Fransa)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 15: Belçika gole yaklaştı. Kevin de Bruyne'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Eden Hazard, sol çaprazdan yerden sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
DAKİKA 19: Belçika etkili geldi. Chadli'nin sağ kanattan yaptığı yüksek ortayı ters kanatta Eden Hazard kontrol etti. Hazard, Hernanez'den kurtulup ceza sahasına girdi. Hazard açısını düzeltip sert vurdu, altı pas içinde Varane'ın kafasına çarpan top kornere gitti.
DAKİKA 22: Belçika bir kez daha gole yaklaştı. Chadli'nin sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde boşta kalan topa Alderweireld dönerek vurdu. Kaleci Lloris köşeye giden topa uzandı ve kornere çeldi.
DAKİKA 39: Fransa net bir fırsatı kullanamadı. Mbappe, Belçika ceza sahasına hareketlenen Pavard'a pasını attı. Kaleci Courtois ile karşı karşıya kalan Pavard'ın şutunda top son anda kalecinin ayağına çarpıp kornere gitti.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 51: Fransa golü buldu. Sağ kanattan Griezmann'ın kullandığı kornerde ön direkte kafayı vuran Umtiti topu ağlara gönderdi: 1-0.
DAKİKA 56: Fransa 2. gole yaklaştı. Hernandez, Pogba ve Mbappe'nin paslaşması sonucunda Giroud ceza sahası içinde topla buluştu. Giroud dönerek vuruşunu yaptı, son anda Dembele kayarak golü önledi.
DAKİKA 90+5: Gelişen Fransa atağında, Pogba, uygun pozisyondaki Tolisso'ya pasını verdi. Tolisso, ceza sahasına girer girmez şutunu attı. Kaleci Courtois köşeye giden topu kornere çeldi.
FRANSIZLAR 3. KEZ FİNALDE
2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Belçika'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Fransa, tarihinde 3. kez bu başarıyı yakaladı. Fransızlar, 1998'de ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda ilk kez finale yükselmiş ve Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu elde etmişti.
Almanya'da 2006'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci final başarısını yakalayan Fransa, penaltı atışları sonucunda İtalya'ya kupayı kaybetmişti. Fransa, yarın Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanacak yarı finali kazanan takımla başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda 15 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek finalde karşı karşıya gelecek.
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