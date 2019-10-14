Fransa 1 - 1 Türkiye

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 8. maçında Fransa ile deplasmanda karşılaştı. Ay-Yıldızlılarımız maça topu Fransa'ya bırakıp kontra atakla gol arama amacıyla başladı. Maçın ilk etkili atağında 17. dakikada Mert Günok önce Griezmann ardından ise Sissoko'nun şutlarında harika iki kurtarışla gole izin vermedi.

21'de Coman'ın ortasında Griezmann kafayı vurdu, Mert zorlanmadan topu kontrol etti. 4 dakika sonra ise Coman'ın başlattığı atakta Griezmann'ın dokunamadığı topa Sissoko sert vurdu, Mert bir kez daha gole izin vermedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Ay-Yıldızlılarımız ikinci yarıya Okay Yokuşlu - Hakan Çalhanoğlu değişikliği ile başlayarak daha atak bir görüntü çizdi. 59'da Griezmann, Merih'in temiz müdahalesi sonrası penaltı beklese de hakem Felix Brych 'devam' dedi. 1 dakika sonra ise A Milli Takımımız maçın en net pozisyonunda Burak Yılmaz'la gol fırsatını değerlendiremedi. 62'de Kenan'ın ortasında topu önünde bulan Ozan'ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.

72'de oyuna giren Giroud, 4 dakika sonra kornerde kafayı vurdu ve topu ağlara göndererek Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Pes etmeyen A Milli Takımımız, 81. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Kaan Ayhan'ın attığı golle durumu 1-1'e getirmeyi başardı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla milli takımımız grup lideri olarak geldiği Fransa'dan 19 puanla yine zirvede ayrıldı. Aynı puandaki Fransa ikinci sırada kaldı. A Milli Takımımız, İzlanda'dan 1 puan alması durumunda EURO 2020'ye gitmeyi garantileyecek.

