Fransa 2 - 0 Bolivya

Fransa, Nantes kentindeki La Beaujoire Stadı'nda Bolivya'yı ağırladı. Ev sahibi takım, 5. dakikada Thomas Lemar ve 43. dakikada Antoine Griezmann'ın attığı gollerle 2-0 galip geldi.
Öte yandan Fransa'nın genç yıldızı Kylian Mbappe, ilk yarının sonunda sol ayak bileğinden sakatlandı ve ikinci devre başlarken yerini Wissam Ben Yedder'e bıraktı.
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, averajla Türkiye'nin önünde liderlikte bulunuyor.
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