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Fransa 2 - 0 Bolivya

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 03.06.2019 08:54 | Son Güncelleme

EURO 2020 Elemeleri'nde 8 Haziran Cumartesi günü konuk edeceği Fransa, hazırlık maçında Bolivya'yı 2-0 yendi.

Fransa 2 - 0 Bolivya

Fransa, Nantes kentindeki La Beaujoire Stadı'nda Bolivya'yı ağırladı. Ev sahibi takım, 5. dakikada Thomas Lemar ve 43. dakikada Antoine Griezmann'ın attığı gollerle 2-0 galip geldi.

Öte yandan Fransa'nın genç yıldızı Kylian Mbappe, ilk yarının sonunda sol ayak bileğinden sakatlandı ve ikinci devre başlarken yerini Wissam Ben Yedder'e bıraktı.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda ikide iki yapan Fransa, averajla Türkiye'nin önünde liderlikte bulunuyor.

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Fransa bolivya

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