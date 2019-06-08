Fransa Açık'ta kadınlarda şampiyon Ashleigh Barty

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, 8 numaralı seribaşı Barty ile dünya 38 numarası Vondrousova karşılaştı.
İki genç tenisçinin final mücadelesine etkili servislerle başlayan Barty, oyunu erken kontrolü altına aldı ve sert "backhand"lerinin de yardımıyla ilk seti, 28 dakika içinde 6-1 kazandı.
İkinci sete de rakibinin servisini kırarak başlayan 23 yaşındaki Barty, oyunun başında 2-0 öne geçerek skor avantajı yakaladı. Maça ısınan 19 yaşındaki Vondrousova, uzun rallilerden galip ayrılarak rakibini zorlamasına rağmen servisini kırmayı başaramadı ve Avustralyalı Barty, seti 6-3, finali ise 2-0 kazanarak şampiyon oldu.
Senenin ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a çeyrek finalde veda eden Ashleigh Barty, Fransa Açık'ta ise kupaya uzanarak kariyerinin en iyi derecesini elde etti.
Marketa Vondrousova ise kariyerinde ilk kez finale kaldığı grand slam turnuvasında şampiyon olma fırsatını kaçırdı.
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