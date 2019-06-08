SPOR

Fransa Açık'ta kadınlarda şampiyon Ashleigh Barty

TENİS HABERLERİ  | 08.06.2019 19:23 | Son Güncelleme

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalini, Çek Marketa Vondrousova'yı 2-0 yenen Avustralyalı Ashleigh Barty kazandı.

Fransa Açık'ta kadınlarda şampiyon Ashleigh Barty

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, 8 numaralı seribaşı Barty ile dünya 38 numarası Vondrousova karşılaştı.

İki genç tenisçinin final mücadelesine etkili servislerle başlayan Barty, oyunu erken kontrolü altına aldı ve sert "backhand"lerinin de yardımıyla ilk seti, 28 dakika içinde 6-1 kazandı.

İkinci sete de rakibinin servisini kırarak başlayan 23 yaşındaki Barty, oyunun başında 2-0 öne geçerek skor avantajı yakaladı. Maça ısınan 19 yaşındaki Vondrousova, uzun rallilerden galip ayrılarak rakibini zorlamasına rağmen servisini kırmayı başaramadı ve Avustralyalı Barty, seti 6-3, finali ise 2-0 kazanarak şampiyon oldu.

Senenin ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a çeyrek finalde veda eden Ashleigh Barty, Fransa Açık'ta ise kupaya uzanarak kariyerinin en iyi derecesini elde etti.

Marketa Vondrousova ise kariyerinde ilk kez finale kaldığı grand slam turnuvasında şampiyon olma fırsatını kaçırdı.

Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü
Djokovic'i yenip finale yükseldiDjokovic'i yenip finale yükseldi
Simona Halep çeyrek finalde elendiSimona Halep çeyrek finalde elendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ashleigh Barty Fransa Açık Tenis Turnuvası Marketa Vondrousova

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

Beşiktaş'taki kazadan kahreden haber!

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Galatasaray ve Trezeguet iddiası

Galatasaray ve Trezeguet iddiası

Fenerbahçe'den Vedat Muriç hamlesi

Fenerbahçe'den Vedat Muriç hamlesi

Süper Lig'de transfer bombası

Süper Lig'de transfer bombası

Babel'den G.Saray mesajı

Babel'den G.Saray mesajı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Fransa Açık'a yağmur engeli

Fransa Açık'a yağmur engeli

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa Açık'ta kadınlarda şampiyon Ashleigh Barty

Kadınlarda şampiyon Barty

Novak Djokovic'i yenen Dominic Thiem, Fransa Açık'ta finalde

Djokovic'i yenip finale yükseldi

Simona Halep, Fransa Açık'ta çeyrek finalde elendi

Simona Halep çeyrek finalde elendi

Fransa Açık'ta maçlar yağmur nedeniyle ertelendi

Fransa Açık'a yağmur engeli

Fransa Açık'ta Nadal ve Federer tur atladı

Fransa Açık'ta favoriler turladı

Caroline Wozniacki, Fransa Açık'ta elendi

Wozniacki'den erken veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.