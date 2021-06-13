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Fransa Açık'ta şampiyon Barbora Krejcikova

13.06.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Anastasia Pavlyuchenkova'yı 2-1 (6-1, 2-6, 6-4) yenen Barbora Krejcikova şampiyon oldu.

Fransa Açık'ta şampiyon Barbora Krejcikova

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde 31 numaralı seribaşı Rus Pavlyuchenkova ile dünya klasmanının 33. sırasında yer alan Çek Krejcikova karşılaştı.

Mücadelenin ilk oyununda servisini kırdıran Krejcikova, sonrasında üst üste 6 oyun kazanarak ilk seti 6-1 ile hanesine yazdırdı.

İkinci sette üstünlük kuran taraf Pavlyuchenkova oldu. Üç kez servis kırdığı sette 6-2 galip gelen Rus raket, durumu 1-1'e getirdi.

Krejcikova, başa baş geçen üçüncü setin 7. oyununda kırdığı servisle avantaj yakaladı. Son seti 6-4, bir saat 58 dakika süren maçı 2-1 kazanan 25 yaşındaki Krejcikova, ilk grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Öte yandan 1981'de mutlu sona ulaşan Hana Mandlikova'nın ardından Fransa Açık'ta 40 yıl sonra bir Çek tenisçi tek kadınlarda şampiyonluk elde etti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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