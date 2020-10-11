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Fransa Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Iga Swiatek

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.10.2020 09:23 | Son Güncelleme

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Polonyalı Iga Swiatek, Amerikalı Sofia Kenin'i 2-0 yenerek şampiyon oldu. Bu yılın Avusturya Açık şampiyonu Kenin karşısında ilk seti 6-4 alan Swiatek, ikinci seti de 6-1 kazanarak şampiyon oldu. Polonyalı tenisçi kariyerindeki ilk grand slam zaferini elde etti. Swiatek çeyrek finalde İtalyan Martina Trevisan’ı, yarı finalde de Nadia Podoroska’yı Podoroska'yı set vermeden eleyerek finale çıkmıştı.

Fransa Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Iga Swiatek

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde ABD'li Sofia Kenin'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek, şampiyon oldu. Başkent Paris'te düzenlenen grand slam turnuvasının tek kadınlar finalinde 4 numaralı seribaşı Sofia Kenin ile dünya klasmanının 54. sırasında yer alan Iga Swiatek karşılaştı.

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Swiatek, karşılaşma boyunca servis attığı oyunları kazanmakta zorlanan bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Kenin önünde ilk seti 6-4 ile hanesine yazdırdı.

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Sakatlık problemi de yaşayan Kenin'e karşı zorlanmadığı ikinci seti 6-1, bir saat 24 dakika süren mücadeleyi de 2-0 kazanan 19 yaşındaki Swiatek, kariyerinin ilk grand slam finalinde şampiyonluğa ulaştı.

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Iga Swiatek, Belçikalı Justine Henin'in 2007'deki şampiyonluğunun ardından Fransa Açık'ta set vermeden zafere ulaşan ilk kadın tenisçi olarak dikkati çekti. Ayrıca Swiatek, grand slam turnuvalarında tekler zaferi yaşayan ilk Polonyalı tenisçi olmayı başardı.

(AA)

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