Fransa’da 2 Türk oyuncuya ödül!

Fransa’nın Lyon kentinde gerçekleştirilen 9’uncu Geleneksel Lyon Festiculture etkinliğine türk oyuncular damgasını vurdu. Türkiye ve yurt dışında yayınlanan “Sen Anlat Karadeniz” dizisinin Asiye Kaleli adlı karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, 9’uncu Geleneksel Lyon Festiculture etkinliğinde “en sevilen kadın sanatçı” ödülüne layık görüldü. Etkinlikte “en sevilen erkek oyuncu” ödülü ise ünlü oyuncu Murat Yıldırım’a takdim edildi.
20’den fazla ülkede yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin izleyicileri neden bu kadar etkilediği sorusunun yöneltildiği Öykü Gürman, dizinin konusunun sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde var olan şiddet sorunu olması ve aile bağı, güven duygusu, sevda ve dramı barındırması ile açıkladı. Gürman, şiddetin sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde ve sadece kadına yönelik değil, erkeklere ve hayvanlara karşı da var olduğuna değinerek, “Sadece kadına değil, her türlü şiddetin karşısındayız. Ama dizi şiddet gören bir kadının hikâyesi ile başlayınca elbette çok ilgi çekti” dedi. Dizinin seyircilerin ilgisini çekmesinin bir diğer sebebi olarak da, içinde hem dramı, hem sevdayı, aile bağlarının işlendiğine dikkat çekti. Osman Sınav’a teşekkür eden Gürman, “Bir baba gibi, bir ağabey gibi hepimizi sarıp sarmaladı, hepimizin fark edilmesine ve çok iyi yerlerde olmasına sebep oldu” dedi.
“En sevilen erkek sanatçı” ödülünü alan Murat Yıldırım İhlas Haber Ajansı muhabirine evliliği ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Son dönemde yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in sunuculuğunu yapan ünlü oyuncu, “3 yıldır dizi yapmıyorum. Bana teklifler geldi fakat biraz sinema ve yarışma programı ile ilgilenmek istedim. Önümüzdeki sezon kısmet olursa dizi yapmak istiyorum fakat yarışma ile beraber nasıl olur bakacağız” dedi.
Eşinin ülkedeki projesi için gidip gelecek olması ve mesafenin çift açısından zorluk teşkil etmeyeceğini açıklayan sevilen oyuncu, “Bizde hiç bir şey zor olmaz” dedi. Yaklaşık 2 buçuk senedir eski Fas güzeli ve oyuncu İmane Elbani ile evli olan Yıldırım çocuk sahibi olmakla ilgi “Ne zaman olursa o zaman inşallah” dedi.
Eşi ile beraber bir projede yer alma ihtimali sorulan Yıldırım, “Bazı teklifler oldu öyle ama biz istemedik. Şimdi eşim kendi ülkesinde bir dizi teklifini kabul etti, oraya gidip gelecek, beraber gideceğiz belki de” açıklamasını yaptı.
Festiculture organizasyonu ile ilgili beğenisini paylaşan Yıldırım, “Bütün Türkiye’yi buraya taşımışsınız, öncelikle onun için Fransa'daki Türklere teşekkür ediyorum. Bütün ayrıntılar var burada, dolayısıyla çok fazla yabancılık çektiklerini zannetmiyorum. Hatta insanlar burada birbirlerine daha çok bağlılar çünkü gurbette olmanın vermiş olduğu bir dezavantaj var tabi ki. Ama bu avantaja da çevrilebiliyor, bunu gördüm. Çok samimi, çok sıcak insanlar var, her ilden insanlar vardı, bizi çok güzel karşıladılar onlara buradan tekrar çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Lyon’da kendisini heyecanla bekleyenler arasında çok sayıda Arap hayranı da bulunan Murat Yıldırım, “Tunuslu, Cezayirli ve Faslı sevenler de gelmişlerdi, özellikle eşim için de gelmişlerdi. Eşim oralarda çok tanınıyor, seviliyor” dedi ve Arap hayranlarına da geldikleri için teşekkür etti. Çok güzel ve sıcak bir karşılama yapıldığını dile getiren Yıldırım teşekkür ederek etkinlikten “Arkadaşlarıma da bahsedeceğim” açıklamasını yaptı.
Sevgi seline tutulan Murat Yıldırım ve eşi İman Elbani uzun süre fotoğraf sırası bekleyen hayranları ile tek tek ilgilendi, sevilen çift Türk ve Arap hayranları ile kucaklaştı.
İHA
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