SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Fransa'da "Berke Özer" çılgınlığı! Penaltı değil, sanki antrenman!

Milli kaleci Berke Özer, Lille formasıyla Avrupa Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor! Young Boys maçında kalesinde devleşen ve bir penaltı daha kurtaran 25 yaşındaki eldiven, istatistikleri altüst etti. Roma maçındaki o unutulmaz performansın tesadüf olmadığını kanıtlayan Berke, bu sezonki penaltı karnesiyle Avrupa'nın zirvesine yerleşti. 7 penaltının 6'sını kurtaran Berke sosyal medyada yine gündem oldu.

Fransa'da "Berke Özer" çılgınlığı! Penaltı değil, sanki antrenman!
Emre Şen
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Lille
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in kalesini koruyan milli futbolcumuz Berke Özer, performansıyla Avrupa futbolunun gündemine oturdu. Özellikle penaltı atışlarındaki başarısıyla dikkat çeken genç kaleci, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Young Boys maçında bir kez daha sahneye çıktı ve takımını ipten aldı.

35. DAKİKADA DUVAR OLDU!

Fransa da "Berke Özer" çılgınlığı! Penaltı değil, sanki antrenman! 1

Young Boys ile oynanan kritik mücadelenin 35. dakikasında hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Virginius'un vuruşunda kalesinde devleşen Berke Özer, gole izin vermedi. Bu kurtarışla takımına hayat veren Berke, tribünlerden büyük alkış aldı.

AVRUPA'NIN "PENALTI CANAVARI"

Fransa da "Berke Özer" çılgınlığı! Penaltı değil, sanki antrenman! 2

Berke Özer'in bu performansı bir tesadüf değil. Milli eldiven, daha önce Avrupa Ligi'nde oynanan Roma maçında üst üste 3 penaltı kurtararak tarihi bir başarıya imza atmış ve manşetleri süslemişti. PAOK maçında da 1 penaltı kurtaran Berke, Young Boys maçını da boş geçmeyerek rakiplerin korkulu rüyası haline geldi.

İNANILMAZ İSTATİSTİK: 7'DE 6!

Fransa da "Berke Özer" çılgınlığı! Penaltı değil, sanki antrenman! 3

Bu sezon Lille formasıyla 18 maça çıkan Berke Özer'in penaltı istatistiği ise görenleri hayrete düşürüyor. 25 yaşındaki kaleci, bu sezon kalesine atılan 7 penaltının (3'ü tekrar atışı olmak üzere) tam 6'sını kurtarmayı başardı.

Neredeyse imkansız bir yüzdeyle oynayan Berke Özer, Avrupa'nın en formda kalecileri arasında gösteriliyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Finlandiya'da futbol değil, terör konuşuluyor! Efsane kulüp küme düştü, 15 yaşındaki çocuklar stadyumu yaktı!Finlandiya'da futbol değil, terör konuşuluyor! Efsane kulüp küme düştü, 15 yaşındaki çocuklar stadyumu yaktı!
Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den haber var!Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den haber var!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Berke Özer lille
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den 'Mehmet Akif Ersoy’ iddiaları: “Çok uzun süreli bir taciz süreci var”

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den 'Mehmet Akif Ersoy’ iddiaları: “Çok uzun süreli bir taciz süreci var”

Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı!

Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı!

Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta bitti! İşte Cimbom'un sıralama olasılığı...

Şampiyonlar Ligi'nde 6.hafta bitti! İşte Cimbom'un sıralama olasılığı...

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı annesini ittikten sonra bakın ne demiş...

TÜBİTAK sesi ayrıştırdı: Güllü'nün kızı annesini ittikten sonra bakın ne demiş...

Yüzlerce şubesi vardı, dev marka iflas ediyor

Yüzlerce şubesi vardı, dev marka iflas ediyor

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.