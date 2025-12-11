Fransa'da "Berke Özer" çılgınlığı! Penaltı değil, sanki antrenman!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in kalesini koruyan milli futbolcumuz Berke Özer, performansıyla Avrupa futbolunun gündemine oturdu. Özellikle penaltı atışlarındaki başarısıyla dikkat çeken genç kaleci, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Young Boys maçında bir kez daha sahneye çıktı ve takımını ipten aldı.

35. DAKİKADA DUVAR OLDU!

Young Boys ile oynanan kritik mücadelenin 35. dakikasında hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Virginius'un vuruşunda kalesinde devleşen Berke Özer, gole izin vermedi. Bu kurtarışla takımına hayat veren Berke, tribünlerden büyük alkış aldı.

AVRUPA'NIN "PENALTI CANAVARI"

Berke Özer'in bu performansı bir tesadüf değil. Milli eldiven, daha önce Avrupa Ligi'nde oynanan Roma maçında üst üste 3 penaltı kurtararak tarihi bir başarıya imza atmış ve manşetleri süslemişti. PAOK maçında da 1 penaltı kurtaran Berke, Young Boys maçını da boş geçmeyerek rakiplerin korkulu rüyası haline geldi.

İNANILMAZ İSTATİSTİK: 7'DE 6!

Bu sezon Lille formasıyla 18 maça çıkan Berke Özer'in penaltı istatistiği ise görenleri hayrete düşürüyor. 25 yaşındaki kaleci, bu sezon kalesine atılan 7 penaltının (3'ü tekrar atışı olmak üzere) tam 6'sını kurtarmayı başardı.

Neredeyse imkansız bir yüzdeyle oynayan Berke Özer, Avrupa'nın en formda kalecileri arasında gösteriliyor.