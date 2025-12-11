SPOR

Finlandiya'da futbol değil, terör konuşuluyor! Efsane kulüp küme düştü, 15 yaşındaki çocuklar stadyumu yaktı!

Finlandiya futbolu tarihinin en kara gecesini yaşadı! Ülkenin en köklü kulüplerinden FC Haka'nın küme düşmesi, stadyumu savaş alanına çevirdi. Takımın başarısızlığını hazmedemeyen 15 yaşındaki üç taraftar, öfkelerine yenik düşerek Tehtaan Kenttä Stadyumu'nu ateşe verdi. Alevler geceyi aydınlatırken, tarihi stattan geriye enkaz yığınları kaldı. İşte dünya basınını şoke eden o vandallığın detayları...

Emre Şen

Finlandiya Veikkausliiga'nın devlerinden ve ülkenin en başarılı kulüplerinden biri olan FC Haka, sezonu hüsranla tamamlayarak küme düştü. Ancak asıl felaket, son düdükten sonra yaşandı. Takımlarının alt lige düşmesini kabullenemeyen 15 yaşındaki 3 taraftarın öfkesi, akılalmaz bir vandallığa dönüştü.

GÖZÜ DÖNMÜŞ ÇOCUKLAR STADI KUNDAKLADI

Olayın faillerinin yaşları ise herkesi şoke etti. Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre; yaşları henüz 15 olan üç çocuk, gece saatlerinde ellerinde yanıcı maddelerle FC Haka'nın maçlarını oynadığı tarihi Tehtaan Kenttä Stadyumu'na girdi.

Gözü dönmüş fanatikler, stadyumun tribünlerini ve idari bölümlerini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm tesisi sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kaldı.

TARİHİ STAT ALEVLERE TESLİM OLDU

Finlandiya futbolunun simge stadyumlarından biri olan Tehtaan Kenttä, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Maddi hasarın büyük olduğu belirtilirken, stadyumu ateşe veren 15 yaşındaki üç şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

Takımın küme düşmesiyle zaten yasta olan FC Haka camiası, evlerinin de küle dönmesiyle ikinci bir şok yaşadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

